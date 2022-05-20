В Европе появилась оспа обезьян. В Эстонии случаев заболевания пока не выявлено

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Великобритании зарегистрировано семь случаев заболевания оспой обезьян у людей. Некоторые из них относят себя к мужчинам, практикующим секс с мужчинами.
Советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здравоохранения Ирина Донченко сообщила, что первый зарегистрированный в Великобритании пациент заразился в Нигерии, а остальные случаи не имеют доказанной эпидемиологической связи с Западной или Центральной Африкой. "Эпидемиологические исследования выявили вероятное распространение инфекции среди мужчин, имеющих сексуальные контакты с мужчинами (далее - МСМ)", - добавила Донченко.