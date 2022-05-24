Плюсы и минусы новейших премиальных смарт-часов Huawei GT3 Pro - обзор от RusDelfi
RusDelfi взяли на тест новые смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro. Мы выяснили, удобно ли с ними тренироваться, отдыхать и даже спать. Также мы сравнили часы от Huawei и Samsung. Результаты нас удивили.
Начать обзор стоит с дизайна. У нас на тесте были мужские часы с кожаным ремешком и титановым циферблатом диаметром в 46 мм. Минималистичный дизайн в плоском корпусе не выдает смарт начинку. Только всматриваясь, можно отличить дигитальный циферблат от аналогового. На корпусе всего две кнопки, одна из которых вращается и облегчает прокрутку меню.
Как у женских, так и у мужских часов есть выбор ремешков. Бюджетный кожаный вариант и премиальный. У мужчин премиальный вариант - традиционный, выполненный из металла. А украшением женской модели стал ремешок из керамики. И, если женский керамический ремешок существенно не добавляет веса часам, то мужской титановый сделает гаджет заметно тяжелее. Примечательно, что Huawei не указывает вес часов вместе с ремешком.
Сами часы сделаны из очень стойких материалов. Заявлено, что поцарапать их сапфировое стекло сможет только настоящий бриллиант, а титановый корпус переживет самого владельца. Это очень похоже на правду. Но если ваш образ жизни будет ежедневно проверять часы на прочность, то кожаный ремень вам явно не подойдет. Спустя неделю активного теста он начал запоминать форму запястья. Если вы планируете покорять Эверест или Марианскую впадину в часах Huawei, то выбирать кожаный ремень не стоит.
Женские часы отличаются от мужских не только керамическим ремешком и корпусом, но и размером. Их циферблат на 3 мм меньше. Как следствие они на пару грамм легче. Меньшие габариты так же вынудили сократить объем аккумулятора. Из-за этого мужская модель проживет без подзарядки дольше. И время автономной работы впечатляет. В экономичном режиме, по заявлениям Huawei, часы можно заряжать раз в две недели. Мы использовали функции часов по максимуму, но посадить батарею "в ноль" все равно не получилось.
Где у моделей нет различий - это в начинке. Электронная составляющая одинакова у всех часов Huawei Gt3 Pro. Набор датчиков, которые будут следить за вашими жизненными показателями, тоже одинаковый. Датчиков много. Барометр, датчик ЭКГ, компас, датчик температуры кожи, датчик кислорода в крови, измеритель стресса и другие датчики, которыми вы воспользуетесь один раз после покупки и больше о них не вспомните. Рассказывать про каждый по отдельности бессмысленно, а важно сконцентрироваться на самых популярных.
Тренировки
У Huawei более 100 различных режимов тренировок. Бег, ходьба, велосипед - это уже традиция. Из диковинного есть режим игры в дартс и рыбалки. Рыбу мы в них не ловили, но думаем, что вся суть этих режимов в измерении стресса.
Часы Huawei могут быть вашим персональным тренером. Измерив ваш индекс массы тела и некоторые жизненные показатели они составят персональный план тренировок. В них удобно готовиться, например, к марафону. Они подскажут не только подходящее время для упражнений, но и рассчитают необходимый отдых после.
Смарт-часы измерят и ваш сон. Они измерят не только продолжительность, но и качество ночного отдыха. Также они подскажут оптимальное время когда вам стоит идти в кровать и дадут советы, как лучше выспаться.
Чего нет
В Huawei Gt3 Pro множество разных функций. Как очень нужных, так и сомнительных. Но в них есть далеко не все. Рассмотрим некоторые возможности, отсутствие которых бросается в глаза. Во-первых, в них нет функции e-sim. Самостоятельно принимать звонки и СМС без подключения к телефону они не смогут. Если вы ждете важного звонка во время тренировки, то телефон придется всегда держать при себе.
Часы совместимы как с телефонами на Android, так и на iOS. Но из-за наложенных на Huawei санкций, у компании нет доступа к популярным магазинам приложений AppStore и PlayStore. Почти все самые популярные приложения на часы скачать можно, но только из Huawei AppGallery. Это может доставить определенный дискомфорт. К примеру, карты Apple не совместимы с Huawei. Оказавшись в незнакомом городе вам придется выстраивать маршрут либо на своем телефоне, либо на часах. Про поддержку таких приложений, как Spotify, можно забыть.
Возможность оплачивать покупки с помощью встроенного NFC чипа у Huawei присутствует, но реализовать на практике ее не получилось. Но это не вина китайского гаджета, а медленного развития банковских приложений Эстонии.
Все познается в сравнении
Во время теста часов Huawei Gt3 Pro у нас была возможность сравнить их с часами Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Сразу стоит оговориться, что часы от Samsung находились в личном пользовании длительное время. Это делает наше сравнение субъективным.
Визуально часы Huawei более сдержаны. Они намного сильнее похожи на аналоговые часы, чем Samsung. Корпус часов Huawei более обтекаемый и цепляться за рукава одежды он будет реже. Силиконовый ремешок Samsung, который шел в комплекте с часами, имеет спортивный вид и может испортить официальный или вечерний образ. Однако силиконовый ремешок имеет свои преимущества. За полгода активного использования он не изменил ни цвета, ни формы и выглядит как новый. Кожаный ремень Huawei Gt3 Pro уже спустя неделю начал запоминать форму запястья.
Прокрутка меню у двух часов реализована по-разному. У Huawei есть вращающаяся кнопка на корпусе, а у Samsung вращается ободок циферблата. Массивное кольцо Samsung позволяет прокручивать меню не снимая перчатки. А Huawei с перчатками не дружит вовсе. Даже специальные перчатки для работы с сенсорными экранами придется снимать для использования часов. На морозе это может доставить немало проблем.
Велотренировку обе модели часов измерили практически одинаково. Неприятно удивило отсутствие автоматической паузы тренировки у Huawei. Стоя, к примеру, на светофоре Huawei продолжают вести отчет. Это нарушает измерение средней скорости поездки. Samsung же автоматически останавливается вместе с вами. После непродолжительной езды показатель средней скорости поездки Huawei был заметно ниже, чем у Samsung.
А вот, что касается заряда батареи, Huawei не оставляет Samsung никаких шансов. Часы корейского бренда просто пожирают заряд аккумулятора в сравнении с китайским девайсом. Оставить совсем без заряда тестируемый гаджет так и не удалось. Несмотря на самый неэкономичный режим использования, спустя три дня Huawei все еще показывал половину заряда. Samsung начинает скучать по розетке уже через сутки.
Удивительные результаты дало одновременное измерение сна. Как Samsung, так и Huawei не только измеряют ваш сон, но и выставляют оценки качества. Проведя в обоих часах одну ночь выяснилось, что часы Huawei более оптимистичны и снисходительны. Оценка сна от них была заметно выше и карта сна выглядела намного лучше. Samsung были недовольны частыми просыпаниями и фаза глубокого сна (самый полезный сон) по их данным была намного короче. Мы задали этот вопрос Huawei, но однозначного ответа не получили. В Huawei предположили, что разница может быть обусловлена настройкой датчиков. По их словам, датчики GT3 Pro очень чувствительны и могут распознать даже самый чуткий сон или дрему.
В заключении можно сказать, что Huawei попытался создать устройство, которое одинаково хорошо справится как с гламурным, так и со спортивным образом жизни владельца. Часы сделаны с надеждой понравится всем. Однако неясно, готовы ли потребители отказаться от популярных приложений в угоду абсолютной износостойкости и практичности.
Huawei Gt3 Pro - флагманская модель. Цена соответствует статусу. Мужская модель с титановым и женская модель с керамическим ремешками стоят 499 евро. Часы с ремешками из кожи для обоих полов на сто евро дешевле. Эта цена сравнима с ценой часов от Samsung и Apple. А это значит, что китайскому производителю предстоит конкурировать с ними на равных.