Плюсы и минусы новейших премиальных смарт-часов Huawei GT3 Pro - обзор от RusDelfi

Где у моделей нет различий - это в начинке. Электронная составляющая одинакова у всех часов Huawei Gt3 Pro. Набор датчиков, которые будут следить за вашими жизненными показателями, тоже одинаковый. Датчиков много. Барометр, датчик ЭКГ, компас, датчик температуры кожи, датчик кислорода в крови, измеритель стресса и другие датчики, которыми вы воспользуетесь один раз после покупки и больше о них не вспомните. Рассказывать про каждый по отдельности бессмысленно, а важно сконцентрироваться на самых популярных.

Женские часы отличаются от мужских не только керамическим ремешком и корпусом, но и размером. Их циферблат на 3 мм меньше. Как следствие они на пару грамм легче. Меньшие габариты так же вынудили сократить объем аккумулятора. Из-за этого мужская модель проживет без подзарядки дольше. И время автономной работы впечатляет. В экономичном режиме, по заявлениям Huawei, часы можно заряжать раз в две недели. Мы использовали функции часов по максимуму, но посадить батарею "в ноль" все равно не получилось.

Сами часы сделаны из очень стойких материалов. Заявлено, что поцарапать их сапфировое стекло сможет только настоящий бриллиант, а титановый корпус переживет самого владельца. Это очень похоже на правду. Но если ваш образ жизни будет ежедневно проверять часы на прочность, то кожаный ремень вам явно не подойдет. Спустя неделю активного теста он начал запоминать форму запястья. Если вы планируете покорять Эверест или Марианскую впадину в часах Huawei, то выбирать кожаный ремень не стоит.

Как у женских, так и у мужских часов есть выбор ремешков. Бюджетный кожаный вариант и премиальный. У мужчин премиальный вариант - традиционный, выполненный из металла. А украшением женской модели стал ремешок из керамики. И, если женский керамический ремешок существенно не добавляет веса часам, то мужской титановый сделает гаджет заметно тяжелее. Примечательно, что Huawei не указывает вес часов вместе с ремешком.

Начать обзор стоит с дизайна. У нас на тесте были мужские часы с кожаным ремешком и титановым циферблатом диаметром в 46 мм. Минималистичный дизайн в плоском корпусе не выдает смарт начинку. Только всматриваясь, можно отличить дигитальный циферблат от аналогового. На корпусе всего две кнопки, одна из которых вращается и облегчает прокрутку меню.

Тренировки

У Huawei более 100 различных режимов тренировок. Бег, ходьба, велосипед - это уже традиция. Из диковинного есть режим игры в дартс и рыбалки. Рыбу мы в них не ловили, но думаем, что вся суть этих режимов в измерении стресса.

Часы Huawei могут быть вашим персональным тренером. Измерив ваш индекс массы тела и некоторые жизненные показатели они составят персональный план тренировок. В них удобно готовиться, например, к марафону. Они подскажут не только подходящее время для упражнений, но и рассчитают необходимый отдых после.

Смарт-часы измерят и ваш сон. Они измерят не только продолжительность, но и качество ночного отдыха. Также они подскажут оптимальное время когда вам стоит идти в кровать и дадут советы, как лучше выспаться.

Чего нет

В Huawei Gt3 Pro множество разных функций. Как очень нужных, так и сомнительных. Но в них есть далеко не все. Рассмотрим некоторые возможности, отсутствие которых бросается в глаза. Во-первых, в них нет функции e-sim. Самостоятельно принимать звонки и СМС без подключения к телефону они не смогут. Если вы ждете важного звонка во время тренировки, то телефон придется всегда держать при себе.

Часы совместимы как с телефонами на Android, так и на iOS. Но из-за наложенных на Huawei санкций, у компании нет доступа к популярным магазинам приложений AppStore и PlayStore. Почти все самые популярные приложения на часы скачать можно, но только из Huawei AppGallery. Это может доставить определенный дискомфорт. К примеру, карты Apple не совместимы с Huawei. Оказавшись в незнакомом городе вам придется выстраивать маршрут либо на своем телефоне, либо на часах. Про поддержку таких приложений, как Spotify, можно забыть.

Возможность оплачивать покупки с помощью встроенного NFC чипа у Huawei присутствует, но реализовать на практике ее не получилось. Но это не вина китайского гаджета, а медленного развития банковских приложений Эстонии.

Все познается в сравнении