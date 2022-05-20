Массовые протесты родителей и учителей: нарвитяне против решений горуправы

После того, как 11 мая на официальном сайте горуправы Нарвы выложили документ программы развития муниципальной системы образования до 2030 года, родители и учителя тех садов и школ, которые хотят закрыть или объединить, предпринимают различные меры, чтобы не допустить этого: собирают подписи против предполагаемых решений, поддерживают детские флешмобы. К ним в обсуждениях в социальных медиа присоединились и те, кого эти изменения не сильно затрагивают.

Директор солдинаской гимназии Роман Треиал сказал RusDelfi в день выхода документа: "Слухи ходили по городу и раньше, а теперь вероятность того, что нас объединят со школой №6 почти 100%. Почему появилась потребность в объединении? Основной момент: школы Нарвы в плачевном техническом состоянии. Конечно, город задумался, тем более количество жителей падает. Чтобы не тратить много денег на реновацию школ, две объединяют. Это называется оптимизация. Мы должны покинуть наше здание и переехать в другое".

Директор гимназии отметил, что его коллектив хочет остаться на прежнем месте. "Но здание школы №6 хоть и меньше, но оно более-менее реновировано, – комментирует Роман Треиал. – Хотя в нашу школу тоже много вложено. У нас недавно меняли фасад, сделали дорожки, по которым дети ходят в школу. Обидно, если все просто забросим и уйдем. Но у нас старая проводка. По нашим расчетам, нужно 600 тысяч евро на ремонт. Это по ценам трехгодичной давности. Кроме этого, раздевалки надо поменять, я их называю камерами для заключенных. Им 35 лет! Дважды писал ходатайство на их ремонт, надо примерно 130 000 евро. Трубы, по которым течет вода, ни разу меняли. В целом, аудит нашей школы показывает цифру примерно два миллиона евро, необходимую для реновации".