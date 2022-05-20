Массовые протесты родителей и учителей: нарвитяне против решений горуправы(6)
Руководство города не подготовило нарвитян к грядущим серьезным изменениям в сфере образования, не было разговоров с учителями – в этом, считают собеседники и читатели RusDelfi, причина столь сильного протеста против объединения школ и закрытия детских садов.
После того, как 11 мая на официальном сайте горуправы Нарвы выложили документ программы развития муниципальной системы образования до 2030 года, родители и учителя тех садов и школ, которые хотят закрыть или объединить, предпринимают различные меры, чтобы не допустить этого: собирают подписи против предполагаемых решений, поддерживают детские флешмобы. К ним в обсуждениях в социальных медиа присоединились и те, кого эти изменения не сильно затрагивают.
Директор солдинаской гимназии Роман Треиал сказал RusDelfi в день выхода документа: "Слухи ходили по городу и раньше, а теперь вероятность того, что нас объединят со школой №6 почти 100%. Почему появилась потребность в объединении? Основной момент: школы Нарвы в плачевном техническом состоянии. Конечно, город задумался, тем более количество жителей падает. Чтобы не тратить много денег на реновацию школ, две объединяют. Это называется оптимизация. Мы должны покинуть наше здание и переехать в другое".
Директор гимназии отметил, что его коллектив хочет остаться на прежнем месте. "Но здание школы №6 хоть и меньше, но оно более-менее реновировано, – комментирует Роман Треиал. – Хотя в нашу школу тоже много вложено. У нас недавно меняли фасад, сделали дорожки, по которым дети ходят в школу. Обидно, если все просто забросим и уйдем. Но у нас старая проводка. По нашим расчетам, нужно 600 тысяч евро на ремонт. Это по ценам трехгодичной давности. Кроме этого, раздевалки надо поменять, я их называю камерами для заключенных. Им 35 лет! Дважды писал ходатайство на их ремонт, надо примерно 130 000 евро. Трубы, по которым течет вода, ни разу меняли. В целом, аудит нашей школы показывает цифру примерно два миллиона евро, необходимую для реновации".
При этом, по словам учителей и директора солдинаской гимназии, здание 6-ой школы проигрывает их помещению. И это еще одна причина недоверия к предложениям руководства города. В целом учителя и многие родители понимают положение дел, что сокращать площади образовательных организаций объективно надо, но они не согласны с выбором, какие школы объединять.
Вот, что сказали RusDelfi учителя и представитель родительского сообщества солдинаской гимназии после общественного слушания программы развития сферы образования 17 мая.
В 2018 году Нарвское городское собрание приняло решение сократить площади школьных зданий на семь тысяч квадратных метров в течение пяти лет после окончания проекта по реновации Нарвской гимназии Кесклинна. Такое сокращение было условием проведения капитального ремонта от целевого учреждения "Иннове". Это значит, что сокращение нужно провести до 2027 года. Договор содержит много пунктов, которые касаются в том числе распределения количества гимназистов, земельные и имущественные вопросы, сроки, состав попечительского совета и состав конкурсной комиссии по выбору директора и др. Договор был подписан Алексеем Евграфовым.
Алексей Евграфов прокомментировал сложившуюся ситуацию: "Мы понимаем, что сокращать площади надо, город не настолько богат, чтобы содержать пустые помещения, очередей в детские сады у нас нет, но то, как это делается сейчас, это не тот метод, который мы поддерживаем. Мы сторонники другого общения с людьми. Надо людей готовить к подобным решениям". С ним согласна Ирина Янович, депутат горсобрания: "Необходимо общение с учителями, директорами, родителями. Все родители, которые выходят на пикеты, понимают, что рождаемость падает, что изменения необходимы, но не такими методами".
Евграфов считает, что анализ был "подогнан под политические решения, которые хочет принять действующая власть". Он говорит: "Когда я был мэром, например, рассматривался вариант строительства нового современного детского садика с 2019 года. И в него планировали переводить другие детские сады".
Лариса Дегель на вопрос о том, рассматривались ли другие варианты решения по сокращению квадратных метров образовательных учреждений отвечает: "Предложение отказаться от дальнейшего использования здания Солдинаской гимназии принималось исходя их комплекса критериев: месторасположение, результаты технической экспертизы, расходы по содержанию, количество помещений, возможности и перспективы развития территории, прогноз количества учащихся в городе и др. Количество квадратных метров было всего одним из этих критериев".
Пока руководство города до 30 мая продолжает собирать предложения по программе развития сферы образования, общается с педагогическими коллективами. Какие-то окончательные решения не вынесены. О них можно будет говорить только в июне. А возможно, и позже.