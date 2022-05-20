20.05.2022, 19:45
Хоккеист спас жизнь тонувшей в океане шестилетней девочке(1)
ФОТО: Ekspress Meedia | Taavi Sepp
Экс-нападающий системы «Миннесоты Уайлд» Крис Фуко спас жизнь шестилетней девочке, сообщает официальный сайт НХЛ.
Инцидент произошёл в Нассау. Фуко находился с семьёй неподалёку от пляжа и услышал, как люди просят о помощи. После того, как он узнал, что тонет маленькая девочка, то бросился к берегу и нырнул в воду. Фуко вытащил девочку на берег, после чего передал спасателю, который сумел её реанимировать. «Хоккей — командный вид спорта. Если у вашего товарища по команде проблемы, вы пытаетесь ему помочь. На пляже кто-то попал в беду, и я подумал, что смогу помочь», — сказал Фуко.
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