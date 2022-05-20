УЕФА объявил символическую сборную Лиги Европы сезона-2021/2022

Напомним, победителем нынешнего розыгрыша Лиги Европы стал «Айнтрахт». Немецкий коллектив завоевал этот трофей без единого поражения в турнире. Клуб из Франкфурта провёл 13 матчей, в которых сумел восемь раз победить соперников и пять раз сыграть вничью. «Айнтрахт» – третий клуб в истории турнира, которому удалось добиться этого достижения.