Риски индексных фондов резко повысились, почему?

Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Это касается и фондовых рынков. Вялая экономика последнего десятилетия с практически нулевым ростом цен привела к тому, что для стимуляции экономики центральным банкам пришлось провести объемные денежные эмиссии. Низкие процентные ставки и большие объемы эмиссии денег достигли и финансовых рынков, и кульминацией этого процесса стали эйфорические спекуляции на фондовых рынках в 2021 году. Поскольку сам экономический рост в последнее десятилетие был низким, инвесторы скупали все акции, которые демонстрировали более быстрый рост по сравнению с прозябающей экономикой, при очень высоких ценовых уровнях.

Чем плохо то, когда хорошего слишком много?

Поговорим о рисках. Самый большой плюс индексных фондов — их диверсификация по отраслям — стал нынче их самым большим минусом. Потому что вместо диверсификации инвестор получает один из самых концентрированных портфелей в истории, и это в самых переоцененных сегментах рынка, тем самым портфель открыт для крупных потенциальных потерь.

Почти половину крупнейшего и популярнейшего в мире индекса S&P 500 фондовой биржи США составляют главные победители предыдущего десятилетия. Эти акции также являются одними из самых переоцененных на рынке и тем самым начинают играть в инвестиционном портфеле роль якоря, а не попутного ветра.

Разве плохо, когда портфель так сильно сконцентрирован в технологическом секторе — наиболее успешном за последнее десятилетие?

Нет, если сохранятся те же тенденции, которые мы наблюдали в предыдущем десятилетии: слабый спрос, практический нулевой рост цен (скорее, борьба с падением цен), падение цен на энергоносители и большой объем эмиссии денег.