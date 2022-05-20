Риски индексных фондов резко повысились, почему?
Пассивное инвестирование имеет свои явные преимущества. Инвесторы получают такую широкую диверсификацию по различным секторам экономики, которой трудно достичь среднему инвестору с помощью отдельных акций экономически оправданным образом. Кроме того, это убирает эмоциональный фактор из инвестиционных решений, так как краткосрочные колебания отдельных акций привносят в игру дополнительный слой инвестиционной психологии, с которым начинающему инвестору сложно справиться.
Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Это касается и фондовых рынков. Вялая экономика последнего десятилетия с практически нулевым ростом цен привела к тому, что для стимуляции экономики центральным банкам пришлось провести объемные денежные эмиссии. Низкие процентные ставки и большие объемы эмиссии денег достигли и финансовых рынков, и кульминацией этого процесса стали эйфорические спекуляции на фондовых рынках в 2021 году. Поскольку сам экономический рост в последнее десятилетие был низким, инвесторы скупали все акции, которые демонстрировали более быстрый рост по сравнению с прозябающей экономикой, при очень высоких ценовых уровнях.
Чем плохо то, когда хорошего слишком много?
Поговорим о рисках. Самый большой плюс индексных фондов — их диверсификация по отраслям — стал нынче их самым большим минусом. Потому что вместо диверсификации инвестор получает один из самых концентрированных портфелей в истории, и это в самых переоцененных сегментах рынка, тем самым портфель открыт для крупных потенциальных потерь.
Почти половину крупнейшего и популярнейшего в мире индекса S&P 500 фондовой биржи США составляют главные победители предыдущего десятилетия. Эти акции также являются одними из самых переоцененных на рынке и тем самым начинают играть в инвестиционном портфеле роль якоря, а не попутного ветра.
Разве плохо, когда портфель так сильно сконцентрирован в технологическом секторе — наиболее успешном за последнее десятилетие?
Нет, если сохранятся те же тенденции, которые мы наблюдали в предыдущем десятилетии: слабый спрос, практический нулевой рост цен (скорее, борьба с падением цен), падение цен на энергоносители и большой объем эмиссии денег.
Однако эта концентрация в технологическом секторе обернется большим риском, если вышеупомянутые тенденции последнего десятилетия повернутся вспять — что мы и наблюдали последние два года. Падение цен сменилось ростом. Падение цен на энергоносители сменилось ростом из-за недостаточного объема инвестиций, и в данный момент трудно разглядеть торможение этой тенденции, поскольку инвестиций по-прежнему нет. А из-за инфляции крупнейший за последнее десятилетие покупатель финансовых активов в лице центрального банка становится, наоборот, продавцом.
Что же делать дальше?
В целом каждое новое десятилетие отличается от предыдущего. Семя инфляции посеяно и искоренить его уже трудно. Инфляция — это прежде всего психологический процесс, а не статистика.
Однако в этой среде работают именно те активы, которые находились под давлением в последнее десятилетие, такие как энергия, материалы и т. п. Те самые сектора, в которых вследствие долгосрочного инвестиционного голода возник значительный дефицит, поскольку в течение десяти лет в них не делалось практически никаких вложений. Для сравнения: доля всего энергетического сектора в вышеупомянутом индексе S&P 500 почти в два раза меньше доли акций Apple.
Инвесторы поставили всё на победителей последнего десятилетия, получив при этом самую низкую в истории открытость активам, которые выигрывают от роста цен — и это в то время, когда окружающая среда стремительно изменилась и тенденции последнего десятилетия перевернулись с ног на голову.
По этой причине в последние годы мы направляли активные пенсионные фонды LHV именно в сырьевой сектор, пытаясь сохранить покупательную способность наших клиентов в новой инфляционной среде.
Ознакомьтесь с пенсионными фондами LHV
Данный материал не является инвестиционной рекомендацией. Управляющим пенсионными фондами LHV является AS LHV Varahaldus. Стоимость паев фондов может как повышаться, так и снижаться, и доходность фондов за предыдущие периоды не является гарантией или указанием на возможную доходность в последующие периоды. Сохранность стоимости инвестированной в фонд денежной суммы не гарантируется. Ознакомьтесь с проспектом и ключевыми информационными документами пенсионных фондов LHV на странице lhv.ee и проконсультируйтесь со специалистом.