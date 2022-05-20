Впервые! Эстонский гонщик дебютирует на Формуле 1

Две команды Формулы 1 сообщили о заменах пилотов в первой сессии свободных заездов Гран При Испании.

В Alfa Romeo за руль машины Гуаньюя Чжоу сядет резервный гонщик команды Роберт Кубица. Поляк отработает часовую сессию, после чего Чжоу вернётся за руль.

В Red Bull Racing за руль сядет Юри Випс. Команда не сообщила, кого из основных гонщиков заменит участник их молодёжной программы, но высокая вероятность, что первую тренировку пропустит Серхио Перес. Кроме того, это будет первое в истории Формулы 1 участие в официальной сессии Гран При гонщика из Эстонии.

"Мне приятно, что я могу наконец поделиться этим с вами, — написал Випс в своем Instagram. – У меня будет дебют на тренировке в пятницу. Не могу описать, как я благодарен за эту возможность. Я хочу поблагодарить всех, кто помог мне оказаться там, где я есть".

В эти выходные в Испании состоится Гран-при на кольцевой гонке в Барселоне. В пятницу состоится первая тренировка, которая начнется в 15:00.



