Новости Ида-Вирумаа
21.05.2022, 11:27

ВИДЕО | Предприятие без адреса. Что скрывают за стенами бывшего завода "Балтиец"

 
Екатерина Конакова ekaterina.konakova@ekspressmeedia.ee
фото, видео: Дмитрий Федоткин

Нарвский музей с мая проводит экскурсии по территории, на которой когда-то работал завод "Балтиец". Если в театральном центре Vaba Lava бывали многие, то в закрытом здании из красного кирпича – единицы. А это пространство, на котором раньше была проходная, столовая и административное здание завода. Корреспонденты RusDelfi отправились узнать подробности о жизни легендарного предприятия, которое когда-то из-за секретности не имело адреса.

"Когда мы будем подниматься на 9 этаж, у вас сложится впечатление, что случилась катастрофа, почему-то люди оставили все свои вещи, даже обувь и куда-то ушли", – говорит Денис перед тем, как участники переступают порог красной двери, ведущей из театрального кафе в "прошлую жизнь".

Экскурсия на завод "Балтиец"

В процессе путешествия с первого на девятый этаж здания гид Денис Яценко рассказывает много интересного о неформальной жизни сотрудников завода. Например, показывает, где была касса и раскрывает секреты: какая была зарплата у инженеров, где сидел директор, откуда звонили в Кремль. В кафе административного задания можно было выпить пепси-колу как обычную газировку, хотя большинство нарвитян на тот момент не знали ее вкуса вообще. Еще много то забавных, то впечатляющих фактов приводит Денис, пока участники поднимают с этажа на этаж, обходя самые колоритные кабинеты, кое-где даже с трудом протискиваясь.

Хотите увидеть, что прячется внутри закрытого здания, услышать истории от гидов Нарвского музея и узнать о впечатлениях участников экскурсии? Смотрите наше эксклюзивное видео.

А если хотите побольше почитать, что увидели корреспонденты RusDelfi, переходите по этой ссылке.

Подробнее узнать об экскурсии Нарвского музея можно на страничке сайта narvamuuseum.ee

Экскурсия на завод "Балтиец"

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