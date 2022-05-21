ВИДЕО | Предприятие без адреса. Что скрывают за стенами бывшего завода "Балтиец"

"Когда мы будем подниматься на 9 этаж, у вас сложится впечатление, что случилась катастрофа, почему-то люди оставили все свои вещи, даже обувь и куда-то ушли", – говорит Денис перед тем, как участники переступают порог красной двери, ведущей из театрального кафе в "прошлую жизнь".

В процессе путешествия с первого на девятый этаж здания гид Денис Яценко рассказывает много интересного о неформальной жизни сотрудников завода. Например, показывает, где была касса и раскрывает секреты: какая была зарплата у инженеров, где сидел директор, откуда звонили в Кремль. В кафе административного задания можно было выпить пепси-колу как обычную газировку, хотя большинство нарвитян на тот момент не знали ее вкуса вообще. Еще много то забавных, то впечатляющих фактов приводит Денис, пока участники поднимают с этажа на этаж, обходя самые колоритные кабинеты, кое-где даже с трудом протискиваясь.

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Подробнее узнать об экскурсии Нарвского музея можно на страничке сайта narvamuuseum.ee