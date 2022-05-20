Мнение в NYT: Россия стала фашистским государством

В ней Снайдер, специализирующийся на истории Восточной Европы, рассуждает о том, что на фронтах Второй мировой войны была побеждена нацистская Германия, но не идеология фашизма.

Ее суть, по мнению Снайдера, можно сформулировать как "очищающее насилие", и до сих пор самой яркой ассоциацией этой идеологии для нас были Гитлер и Холокост.

Но это очень узкий подход, считает автор. Фашизм прокатился в разное время и в разном масштабе по многим странам Европы. Во всех своих проявлениях он всегда стремится к победе чьей-то "хотелки" над здравым смыслом. И, как утверждает Снайдер, ровно это мы наблюдаем сейчас: Россия, по его мнению, ведет самую настоящую фашистскую, разрушительную войну.

Автор публикации заключает, что сегодняшняя Россия отвечает большинству критериев, из которых, по мнению историков, состоит фашизм.

Культ одного лидера (Владимир Путин)

Культ умерших за нечто великое (победа в ВОВ)

Миф о былом величии империи и желание это величие вернуть

Мощная машина пропаганды

Визуальные символы как знак принадлежности (Z и V)

Массовые мероприятия в поддержку вождя

Язык ненависти по отношению к конкретной группе людей

Сходства между гитлеровской Германией и путинской Россией поражают, пишет Снайдер. Как бы сложно ни было многим это принять, но Россия повторяет этот путь, сея вокруг себя страдания и разрушения.

Ошибочно считать, что страна, победившая когда-то фашистов, сама не может быть таковой, думает автор. До определенного момента истории фашизм не вызывал у Советского Союза особой неприязни, что следует из заключенного в 1939 году союзнического договора между СССР и Германией.

Речи нацистских лидеров перепечатывались в советской прессе. В свою очередь, власти Германии аплодировали эффективности советской политики депортации малых народов.