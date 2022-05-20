РЕЦЕПТ | Кролик по-мальтийски для настоящих гурманов, которые ценят свое время(7)
Повар и блогер RusDelfi Елена Лукашова поделилась еще одним изысканным рецептом, который прост в приготовлении и точно не оставит вас равнодушными!
Этот рецепт появился в моей коллекции, когда партнер привез мне гостиниц с Мальты в виде различных местных приправ. Среди них была смесь для кролика. В основном рецепте брали целую тушу, мне больше нравится использовать только ноги, получается сочнее и "мясистее".
Так что вдохновляемся рецептом, сохраняем в закладки и конечно делимся рецептом с друзьями.
Ингредиенты
Лук репчатый среднего размера - 1 шт.
Масло оливковое – 2 ст. л.
Каперсы
Базилик свежий
Сахар - 1 ст. л.
Кролик ноги - 6 шт.
Кедровый орехи очищенные - 50 г.
Стакан сухого белого вина
Томатная-паста - 2 ст. л.
Приготовление
Ноги кролика обжарить на оливковом масле, сложить в кастрюлю, добавить полстакана воды и тушить полтора часа на медленном огне. Кролик готов, если мясо легко прокалывается вилкой.
Лук порезать полукольцами. Оливковое масло разогреть на сковороде, обжарить лук, добавить томатную пасту, перемешать и готовить еще 1 минуту.
Добавить обжаренный лук с томатной пастой в мясо. Добавить каперсы, кедровые орешки и 1 ст. л. сахара. Тушить 10 минут, время от времени переворачивая куски. Добавить вино и тушить еще 10 минут. Посолить, поперчить, посыпать базиликом.
Удачным гарниром будет зеленый салат или запеченные овощи. Начинайте наслаждаться!
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