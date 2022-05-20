РЕЦЕПТ | Кролик по-мальтийски для настоящих гурманов, которые ценят свое время

Этот рецепт появился в моей коллекции, когда партнер привез мне гостиниц с Мальты в виде различных местных приправ. Среди них была смесь для кролика. В основном рецепте брали целую тушу, мне больше нравится использовать только ноги, получается сочнее и "мясистее".



Так что вдохновляемся рецептом, сохраняем в закладки и конечно делимся рецептом с друзьями.



Ингредиенты



Лук репчатый среднего размера - 1 шт.

Масло оливковое – 2 ст. л.

Каперсы

Базилик свежий

Сахар - 1 ст. л.

Кролик ноги - 6 шт.

Кедровый орехи очищенные - 50 г.

Стакан сухого белого вина

Томатная-паста - 2 ст. л.