20.05.2022, 14:35
Русскоговорящие жители должны стать частью свободного демократического эстонского общества(48)
ФОТО: Ekspress Meedia | Priit Simson
Русским в Эстонии, в первую очередь, придется переосмыслить собственную жизнь и понять, наконец, что Россию совершенно не волнует судьба ее соотечественников за рубежом, написал для RusDelfi преподаватель истории Игорь Калакаускас
Довольно странно наблюдать за всплесками недовольства отдельных граждан на «зашкаливающую русофобию». Факт, скажем так, усиления настороженного отношения ко всему русскому вряд ли требует доказательств, но гораздо важнее найти причину этого явления. И не стоит делать вид, что никто не понимает, почему это произошло именно сейчас – причина лежит на поверхности.