Мнение
20.05.2022, 14:35

Русскоговорящие жители должны стать частью свободного демократического эстонского общества

 (48)
Игорь Калакаускас, преподаватель истории
Sinimustvalge 100
Sinimustvalge 100
ФОТО: Ekspress Meedia | Priit Simson

Русским в Эстонии, в первую очередь, придется переосмыслить собственную жизнь и понять, наконец, что Россию совершенно не волнует судьба ее соотечественников за рубежом, написал для RusDelfi преподаватель истории Игорь Калакаускас

Довольно странно наблюдать за всплесками недовольства отдельных граждан на «зашкаливающую русофобию». Факт, скажем так, усиления настороженного отношения ко всему русскому вряд ли требует доказательств, но гораздо важнее найти причину этого явления. И не стоит делать вид, что никто не понимает, почему это произошло именно сейчас – причина лежит на поверхности.

Подводить итоги российско-украинского противостояния еще рано. Очевидно, что стороны бросили на карту всё или почти всё. Было бы странным, если путинская кровавая авантюра не оказала влияния на ситуацию в Европе. Прошло каких-то три месяца, а мы уже совершенно в другой реальности.

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