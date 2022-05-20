Русскоговорящие жители должны стать частью свободного демократического эстонского общества

Довольно странно наблюдать за всплесками недовольства отдельных граждан на «зашкаливающую русофобию». Факт, скажем так, усиления настороженного отношения ко всему русскому вряд ли требует доказательств, но гораздо важнее найти причину этого явления. И не стоит делать вид, что никто не понимает, почему это произошло именно сейчас – причина лежит на поверхности.

Подводить итоги российско-украинского противостояния еще рано. Очевидно, что стороны бросили на карту всё или почти всё. Было бы странным, если путинская кровавая авантюра не оказала влияния на ситуацию в Европе. Прошло каких-то три месяца, а мы уже совершенно в другой реальности.