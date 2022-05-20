Мнение
20.05.2022, 16:36

Пяртель-Пэетер Пере: Андрей Новиков должен уйти в отставку

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Pärtel-Peeter Pere
ФОТО: Ekspress Meedia | Marko Russiver,Rauno Volmar,Priit Simson

Неудача Андрея Новикова на посту вице-мэра была очевидна еще до последнего скандала с Денисом Бородичем, пишет Пяртель-Пэетер Пере, заместитель председателя фракции Партии реформ Таллиннской городской думы и городской стратег.

Андрей Новиков, вице-мэр Таллинна, принадлежащий к Центристской партии, должен немедленно уйти в отставку. Новиков потерпел неудачу в своей работе — еще до того, как стало ясно, что он утвердил расходы на обучение руководителя таллиннского городского транспорта в Дубае, Турции и Риге. Можно сказать, что в истории Таллиннской городской управы не было более некомпетентного в вопросах городского пространства и более вредного для нашей среды обитания политика, чем Новиков. Почему?

Новиков не умеет организовывать работу общественного транспорта и прислушиваться к советам специалистов. Доля пользователей общественного транспорта в Таллинне за последние восемь лет не увеличилась. История успеха бесплатного общественного транспорта — это миф. В целом по региону проезд в общественном транспорте обходится дороже на одного пользователя, чем в Хельсинки. В общественном транспорте важна интеграция городских, железнодорожных и окружных служб как для маршрутов, так и для системы продажи билетов.

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