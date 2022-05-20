20.05.2022, 16:36
Пяртель-Пэетер Пере: Андрей Новиков должен уйти в отставку(13)
ФОТО: Ekspress Meedia | Marko Russiver,Rauno Volmar,Priit Simson
Неудача Андрея Новикова на посту вице-мэра была очевидна еще до последнего скандала с Денисом Бородичем, пишет Пяртель-Пэетер Пере, заместитель председателя фракции Партии реформ Таллиннской городской думы и городской стратег.
Андрей Новиков, вице-мэр Таллинна, принадлежащий к Центристской партии, должен немедленно уйти в отставку. Новиков потерпел неудачу в своей работе — еще до того, как стало ясно, что он утвердил расходы на обучение руководителя таллиннского городского транспорта в Дубае, Турции и Риге. Можно сказать, что в истории Таллиннской городской управы не было более некомпетентного в вопросах городского пространства и более вредного для нашей среды обитания политика, чем Новиков. Почему?