ГРАФИК | Индекс цен производителей промышленной продукции за год вырос почти на 32%

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с апрелем прошлого года больше всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, в деревообработке и в производстве изделий из древесины, а также в производстве изделий из металла и продуктов питания. «В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 22,5%, в том числе продуктов питания 18,5%», – прокомментировала Шокман.

По сравнению с мартом на индекс оказало влияние повышение цен в деревообработке и в производстве изделий из древесины, продуктов питания, а также в производстве химикатов и химической продукции. Влияние на индекс оказало также снижение цен в производстве электроэнергии.

Индекс цен на экспортную продукцию в апреле повысился по сравнению с мартом на 2,8%. Более всего повысились цены бумаги и бумажной продукции, изделий из древесины, цены в горнодобывающей промышленности. По сравнению с апрелем 2021 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 25,4%.

Индекс цен на импортную продукцию в апреле увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,5%. Более всего выросли цены в горнодобывающей промышленности, цены нефтепродуктов и изделий из древесины. По сравнению с апрелем 2021 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 28,4%.