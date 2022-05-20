20.05.2022, 12:38
Эстонец Рейн Таарамяэ занял 9-е место на этапе "Джиро д'Италия"
ФОТО: Õhtuleht | Aldo Luud
Эстонец Рейн Таарамяэ завершил 12-й этап веломногодневки "Джиро д'Италия" в первой десятке и улучшил свое положение в общей классификации.
Этап в 204 км выиграл итальянец Лоренцо Рота, пишет rus.err.ee.
Таарамяэ пересек финишную линию девятым, отстав от победителя на минуту и 49 секунд. В общем зачете он поднялся с 32-го место на 27-е.
Розовую майку лидера сохранил за собой испанец Хуан Педро Лопес.
Веломногодневка завершится в конце мая.
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