Внимание! Раздельный сбор биоразлагаемых отходов в Таллинне скоро станет обязательным

По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, цель программы обращения с отходами – задавать в Эстонии вектор перехода на целостную экономику замкнутого цикла, испытывая новые подходы в этой области.

«При постановке целей мы исходили из требований ЕС и были довольно амбициозны, но реалистичны. Если нам удастся выполнить задачи, заложенные в программе обращения с отходами, то мы можем быть уверены том, что Таллинн достигнет целей, установленных ЕС и законом, и даже превзойдет их», - сказал Вимм.

«Например, мы намерены уже с начала следующего года запретить использование одноразовой посуды на общественных мероприятиях, а с апреля сделать раздельный сбор биоразлагаемых отходов обязательным для всех. Помимо сокращения потребления, повторное использование или переработка всегда должны быть предпочтительнее, чем выбрасывание вещей. Мы будем постепенно открывать центры переработки при станциях по приему отходов, чтобы направлять на повторное использование вещи, которые пригодны к использованию или нуждаются в ремонте», - добавил Вимм.

Утвержденная Таллиннским городским собранием программа обращения с отходами уточняет план действий по достижению цели устойчивого управления отходами, обозначенный в стратегии развития «Таллинн 2035», и подчеркивает наиболее важные разработки и инвестиции в этой области до 2026 года. Запланированная деятельность будет поддерживать т.н. дорожную карту экономики замкнутого цикла, а также цели, обозначенные в климатической программе.