20.05.2022, 10:55
В Таллинне ворона повисла вниз головой на дереве, пришлось вызывать спасателей(2)
ФОТО: Ekspress Meedia | Kroonika arhiiv
Вчера в Таллинне спасатели помогли повисшей на дереве вороне.
Вчера в 19:10 центр тревоги получил сообщение с улицы Ряэгу столичного района Кристийне, где во дворе частного дома ворона застряла на дереве.
Прибывшие на место спасатели увидели, что на дереве возле гнезда одна птица повисла вниз головой, а на лапу намотана веревка. Птица находилась на высоте примерно 15 метров.
При помощи лестницы ворону сняли, с ней все хорошо.