Новости дня
20.05.2022, 10:55

В Таллинне ворона повисла вниз головой на дереве, пришлось вызывать спасателей

 (2)
Vares (foto on illustreeriv)
Vares (foto on illustreeriv)
ФОТО: Ekspress Meedia | Kroonika arhiiv

Вчера в Таллинне спасатели помогли повисшей на дереве вороне.

Вчера в 19:10 центр тревоги получил сообщение с улицы Ряэгу столичного района Кристийне, где во дворе частного дома ворона застряла на дереве.

Прибывшие на место спасатели увидели, что на дереве возле гнезда одна птица повисла вниз головой, а на лапу намотана веревка. Птица находилась на высоте примерно 15 метров.

При помощи лестницы ворону сняли, с ней все хорошо.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии