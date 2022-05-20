В Таллинне ворона повисла вниз головой на дереве, пришлось вызывать спасателей

Вчера в 19:10 центр тревоги получил сообщение с улицы Ряэгу столичного района Кристийне, где во дворе частного дома ворона застряла на дереве.

Прибывшие на место спасатели увидели, что на дереве возле гнезда одна птица повисла вниз головой, а на лапу намотана веревка. Птица находилась на высоте примерно 15 метров.

При помощи лестницы ворону сняли, с ней все хорошо.