Ведущий европейский импортер автозапчастей открывает представительство в Раквере

«Влияние Ляэне-Вирумаа на эстонский рынок техники быстро растет, и благодаря новому представительству мы намерены захватить пятую часть местного рынка запчастей, объем которого составляет почти 12 миллионов евро, — сказал член правления Inter Cars Eesti OÜ Вадим Шкатов. — Дефицит новых легковых автомобилей значительно увеличит спрос на запчасти».

Представительством в Раквере будет управлять по договору франшизы фирма Maxauto OÜ. Компания арендует склад площадью 250 м2 в том же здании, где расположена станция по техническому осмотру Тырремяэ, предоставляя на момент открытия работу 5 человекам. Предприятие Inter Cars инвестировало почти 150 000 евро в закупку на склад самых востребованных запчастей.

Клиенты в Ляэне-Вирумаа теперь смогут получать свои товары намного быстрее, потому что склады Inter Cars в Латвии и Польше будут отправлять заказанные запчасти напрямую в Тырремяэ, а не доставлять их через Таллинн. «Время доставки сократится на полдня. Промышленным и ремонтным компаниям запчасти нужны быстро, и теперь мы можем доставить заказанный товар уже на следующее утро», — пояснил руководитель представительства Inter Cars в Раквере Данел Раапери.

На церемонии открытия нового представительства присутствует победитель конкурса Inter Cars «Молодой автомеханик 2022» и учащийся Раквереского профессионального училища Энрико Мюганен. «О большом потенциале Раквере как технологического города свидетельствует тот факт, что уже второй год подряд финал национального этапа конкурса «Молодой автомеханик 2022» выигрывает учащийся Раквереского профессионального училища. В этом году Энрико Мюганен поедет представлять Эстонию на международный финал в Венгрию», — сказал член правления Inter Cars Eesti OÜ Вадим Шкатов.