В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе мальчика на велосипеде

Авария произошла 19 мая в 18:06 на перекрестке Вабадузе и Валдеку в Таллинне, где 85-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Transporter при совершении поворота направо сбил 12-летнего мальчика, который на велосипеде пересекал регулируемый пешеходный переход.