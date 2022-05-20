ЧП и криминал
20.05.2022, 09:30

В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе мальчика на велосипеде

 
Tallinna kiirabi
Tallinna kiirabi
ФОТО: Õhtuleht | Mari Luud

Вчера в Таллинне автомобиль сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.

Авария произошла 19 мая в 18:06 на перекрестке Вабадузе и Валдеку в Таллинне, где 85-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Transporter при совершении поворота направо сбил 12-летнего мальчика, который на велосипеде пересекал регулируемый пешеходный переход.

Велосипедиста доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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