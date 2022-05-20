20.05.2022, 09:30
В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе мальчика на велосипеде
ФОТО: Õhtuleht | Mari Luud
Вчера в Таллинне автомобиль сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.
Авария произошла 19 мая в 18:06 на перекрестке Вабадузе и Валдеку в Таллинне, где 85-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Transporter при совершении поворота направо сбил 12-летнего мальчика, который на велосипеде пересекал регулируемый пешеходный переход.
Велосипедиста доставили в Таллиннскую детскую больницу.