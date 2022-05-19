ВИДЕО | Итоги седьмого дня: скандал, пожар и разгром Латвии

Этот день запомнится сексистским скандалом и отложенным из-за пожара матчем.

Помощница наставника немецкой команды Тони Сёдерхольма -Джессика Кэмпбелл во время интервью получила вопрос о её заинтересованности в коллегах-мужчинах от словацкой журналистки RTVS Барборы Жачиковой, который посчитала бестактным и оскорбительным.

Матч группового этапа чемпионата мира 2022 году между сборными Дании и Германии был отложен из-за пожара, возникшего на стадионе «Ледовый дворец» в Хельсинки. Как сообщает журналист Джимми Богард, воспламенение возникло на кухне в игровой зоне. Болельщики были эвакуированы на улицу, к стадиону прибыли около 15 пожарных машин. Хоккеисты обеих команд также были выведены на улицу. Матч должен был начаться в 16:20, в итоге его перенесли на 18:00.

Группа А

Германия – Дания – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Единственную шайбу в матче на 33-й минуте в большинстве забросил нападающий Марк Михаэлис, ему ассистировали Марцель Нёбельс и Даниэль Фишбух.

Канада – Казахстан – 6:3 (3:2, 1:0, 2:1)

На третьей минуте Егор Петухов с передачи Алихана Асетова вывел казахстанскую команду вперёд. На четвёртой минуте Дилан Козенс сравнял счёт. На 13-й минуте Аркадий Шестаков, реализовав большинство, вновь вывел Казахстан вперёд. На 15-й минуте Дрейк Батерсон восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте Адам Лаури реализовал большинство и впервые в матче вывел вперёд Канаду. На 33-й минуте Дэймон Сиверсон с передачи Ноа Грегора забил четвёртый гол. На 48-й минуте Кирилл Савицкий отыграл одну шайбу. На 52-й минуте Дилан Козенс оформил дубль, а на последней минуте встречи — хет-трик.

Группа B

Великобритания – США – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Американцы без особого труда обыграли великобританцев. Голы забили Бен Майерс и Киффер Беллоуз, оформивший дубль. Джереми Свейман отыграл на ноль.

Чехия – Латвия – 5:1 (5:0, 0:0, 0:1)