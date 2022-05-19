ВИДЕО | Итоги седьмого дня: скандал, пожар и разгром Латвии
В Финляндии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Этот день запомнится сексистским скандалом и отложенным из-за пожара матчем.
Помощница наставника немецкой команды Тони Сёдерхольма -Джессика Кэмпбелл во время интервью получила вопрос о её заинтересованности в коллегах-мужчинах от словацкой журналистки RTVS Барборы Жачиковой, который посчитала бестактным и оскорбительным.
Матч группового этапа чемпионата мира 2022 году между сборными Дании и Германии был отложен из-за пожара, возникшего на стадионе «Ледовый дворец» в Хельсинки. Как сообщает журналист Джимми Богард, воспламенение возникло на кухне в игровой зоне. Болельщики были эвакуированы на улицу, к стадиону прибыли около 15 пожарных машин. Хоккеисты обеих команд также были выведены на улицу. Матч должен был начаться в 16:20, в итоге его перенесли на 18:00.
Группа А
Германия – Дания – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Единственную шайбу в матче на 33-й минуте в большинстве забросил нападающий Марк Михаэлис, ему ассистировали Марцель Нёбельс и Даниэль Фишбух.
Канада – Казахстан – 6:3 (3:2, 1:0, 2:1)
На третьей минуте Егор Петухов с передачи Алихана Асетова вывел казахстанскую команду вперёд. На четвёртой минуте Дилан Козенс сравнял счёт. На 13-й минуте Аркадий Шестаков, реализовав большинство, вновь вывел Казахстан вперёд. На 15-й минуте Дрейк Батерсон восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте Адам Лаури реализовал большинство и впервые в матче вывел вперёд Канаду. На 33-й минуте Дэймон Сиверсон с передачи Ноа Грегора забил четвёртый гол. На 48-й минуте Кирилл Савицкий отыграл одну шайбу. На 52-й минуте Дилан Козенс оформил дубль, а на последней минуте встречи — хет-трик.
Группа B
Великобритания – США – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Американцы без особого труда обыграли великобританцев. Голы забили Бен Майерс и Киффер Беллоуз, оформивший дубль. Джереми Свейман отыграл на ноль.
Чехия – Латвия – 5:1 (5:0, 0:0, 0:1)
На пятой минуте Гинек Зогорна вывел Чехию вперёд. Через 56 секунд Роман Червенка, реализовав численное большинство, удвоил преимущество номинальных хозяев. На седьмой минуте Михаэль Шпачек с передачи Якуба Флека в третий раз поразил ворота Элвиса Мерзликина. На 17-й минуте Томаш Гертл забросил четвёртую шайбу. На 19-й минуте Давид Пастрняк довёл счёт до разгромного — 5:0. На 42-й минуте Артур Кулда с передачи Рихарда Букартса забил гол престижа.
Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года
На данный момент все команды провели по четыре матча на турнире, пишет Чемпионат.
Группа А
Канадцы вернулись на первое место, набрав 12 очков. На счету швейцарцев столько же баллов. Третью позицию занимает Германия, набравшая девять очков. Четвёрку замыкает Дания с шестью баллами. Дальше идёт Франция (5), Словакия (3), Италия (1) и Казахстан (0).
Группа B
Швеция по-прежнему лидирует в группе, имея в своём активе 11 баллов. Хозяева турнира, сборная Финляндии, с 10 очками идёт второй. Тройку замыкает сборная США, набравшая восемь баллов. На четвёртое место вышла Чехия, у команды семь очков. Ниже расположились Норвегия (5), Австрия и Латвия (по 3). Последнее место занимает Великобритания, набравшая лишь один балл.