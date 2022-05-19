Порнозвезды Елена Беркова и Лола Тейлор зарубились в ММА – победительница вызвала на бой Волочкову

В свежем выпуске Epic Fighting состоялся чудо-бой, который особенно обрадовал мужчин. Ведь в клетке сошлись две порноактрисы – Елена Беркова и Лола Тейлор. На громкий поединок собрался весь бомонд Epic Fighting: девушки известной профессии Олеся Малибу и Алена Пискун, а также Анастасия Волочкова, которая только вернулась с Мальдив, пишет Sports.ru.

У Лолы к сопернице были профессиональные претензии: якобы Елена снялась лишь в двух роликах, а сама Тейлор – покорила порноиндустрию. Организаторы прозвали это боем старой и новой школы порно – так что на кону был негласный титул.

У Берковой было больше опыта – в Epic Fighting она уже одержала одну победу, задушив Иришку Чики-Пики. На победной волне Елена даже вызывала на бой Александра Емельяненко, но тот, к сожалению, отказался. Пришлось драться с Лолой Тейлор, которую Беркова обещала прикончить и подтвердить статус королевы ММА.

Однако бой вышел более конкурентным, чем ожидалось. Отчего-то бритоголовая Беркова начала агрессивно и прессинговала, а Лола отвечала сдвоенными ударами (соединяла кулаки и била ими как по наковальне). Иногда Тейлор била молотом – легендарным ударом сверху вниз, который в UFC использовал Артем Лобов. В стойке бой получался равным, и тогда Лола перевела схватку в свою стихию – партер. Там девушка даже угрожала Берковой удушающим, но Елена выкрутилась и устроила брутальный граунд-энд-паунд по корпусу, после которого Лола сдалась.

После второй победы подряд Беркова вызвала на бой Анастасия Волочкову, которая находилась в зале. Бывшая балерина на бой не согласилась, заявив, что боится любой формы насилия. А Елена попросила дать ей пояс BMF – тот самый титул плохого парня, за который в UFC бились Хорхе Масвидаль и Нейт Диаз.

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