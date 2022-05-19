Другие виды
20.05.2022, 01:11

ВИДЕО | Шестикратная чемпионка мира по плаванию показала эротический танец

 
Tokyo Olympic Games 2020 - Swimming - Women's 100m Breaststroke - Heats
Tokyo Olympic Games 2020 - Swimming - Women's 100m Breaststroke - Heats
ФОТО: Global Look Press | Keystone Press Agency

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова показала, как исполняет откровенный танец на каблуках.

Пловчиха Юлия Ефимова выложила у себя в соцсетях видео откровенного танца.

На видео спортсменка танцует в студии в белом топике, коротких шортах и наколенниках.

"Что-то очень новое для меня. Очень давно хотела, но никогда не было ни времени, ни сил (все уходило в тренировки).

Ну и конечно же, компания и офигенный учитель", – написала Ефимова

Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.

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