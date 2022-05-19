20.05.2022, 01:11
Шестикратная чемпионка мира по плаванию показала эротический танец
ФОТО: Global Look Press | Keystone Press Agency
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова показала, как исполняет откровенный танец на каблуках.
Пловчиха Юлия Ефимова выложила у себя в соцсетях видео откровенного танца.
На видео спортсменка танцует в студии в белом топике, коротких шортах и наколенниках.
"Что-то очень новое для меня. Очень давно хотела, но никогда не было ни времени, ни сил (все уходило в тренировки).
Ну и конечно же, компания и офигенный учитель", – написала Ефимова
Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.