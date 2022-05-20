Секретный завод в центре города: корреспонденты RusDelfi сходили на разведку(3)
Нарвский музей начал проводить экскурсии по территории, на которой когда-то работал завод "Балтиец". Сейчас часть бывшего административного здания завода реновирована. В ней нашли свой дом образовательные, творческие компании. А часть, которую в народе называли "Пентагоном", – стоит закрытая. Но с гидами Нарвского музея теперь и туда можно попасть.
Конечно, не все секреты "Балтийца" удалось открыть сотрудникам музея, пока они готовили новую экскурсию. Все-таки во времена Советского Союза это было секретное производство без адреса и названия. Найти документы, рассказывающие подлинную историю предприятия, оказалось не так просто.
В конце 1944 года на руинах бывшей довоенной красильной фабрики Vill в Нарве начали возводить таинственное учреждение. В Эстонии наметили добывать уран. Новый завод планировали использовать для испытаний технологии обогащения урана. Но, как говорится, концепция поменялась, и основной завод для этих целей построили в Силламяэ, а Нарва осталась испытательной лабораторией. Впрочем, всей правды мы вряд ли узнаем: после распада СССР основной архив уехал из Эстонии.
Вверх по лестнице, и обратно
"Когда мы будем подниматься на девятый этаж, у вас сложится впечатление, что случилась катастрофа, почему-то люди оставили все свои вещи, даже обувь, и куда-то ушли, – рассказывает гид Денис перед тем, как участники экскурсии переступают порог красной двери, ведущей из театрального кафе в "прошлую жизнь". – На самом деле, ничего страшного не произошло, сотрудники переехали в другое помещение. А это здание планируют в скором времени превратить в гостиницу и даже открыть на крыше ресторан с чудесным видом на центр Нарвы". Выдаются бахилы и каски, звучит просьба включить фонарики на телефоне – так начинается небольшое приключение вверх по лестнице, по которой ходить было дано не всем: избранным специалистам города. Лифты не работают здесь с 2009 года. А часы даже «запомнили» момент, когда люди их оставили: в разных комнатах они показывают одно и тоже время.
Идея проведения экскурсии родилась у старшего гида Нарвского музея Яны Ивановой. Она впечатлилась фотографиями из кабинетов бывшего административного центра уже несуществующего предприятия.
"Вспомнилась информация о секретности завода, о талантливых инженерах, конструкторах, проектировщиках, работавших там", – говорит Яна.
Она встретилась с нынешнем владельцем здания Алланом Калдоя. Это был первый раз, когда Яна сама попала в те самые кабинеты, которые так удивили ее на фотографиях.
Желание рассказать о заводе и показать "застывшие во времени" интерьеры укрепилось еще больше. Калдоя дал добро на проведение экскурсий. "Для него, как для человека верящего в будущее города и этого здания, важно продемонстрировать весь его потенциал", – рассказывает Яна Иванова.
Сотрудники музея начали собирать информацию. Что-то нашли в таллинском архиве, что-то в архивных папках самого завода, общую информацию брали из открытых источников. "Это было не просто, потому что основные материалы находятся в московских архивах, много пробелов как в истории строительства, так и производства, – делится опытом сбора материалов Яна. – Например, даже о красильной фабрике, что была до завода на этом месте в 1921-1940 годах, и то найдено больше информации. А историю с 1947 года сложно узнать, потому что работники подписывали документ о неразглашении гостайны, информации о продукции не широкого потребления тоже немного".
Разговоры с бывшими работниками завода, имеющими солидный стаж, все-таки дали результат и помогли в сборе материала для экскурсии. Они помнят, как выглядела старая проходная, некоторые кабинеты, столовая. Хотя про отдельные найденные артефакты никто не смог рассказать, зачем и как они работали. И это удивительно, прошло немного времени, а технологии так быстро устарели, что и не вспомнить, зачем на приборе столько кнопок и какие процессе они запускали.
Денис Яценко, ведущий экскурсии, органично рассказывает байки из той жизни вместе с реальными фактами уникальной истории завода. Перед тем как войти в здание, где сейчас, кстати, работают Дом эстонского языка и творческий хаб OBJEKT, Денис показывает, где именно находилась проходная. «Вот вы стоите – вы еще на улице, а теперь, если сделаете шаг вперед, то уже окажетесь на территории, которая раньше была частью завода». Кто-то, кто живет в Нарве не так долго, и не задумывается, что, проходя мимо здания на Linda, 2, шагает по некогда засекреченному объекту. Одну из стен проходной, кстати, называли стеной плача. И это, конечно, не из-за того, что сотрудники улетели в космос на испытания и долго не возвращаются домой. Оказывается, дело в том, что жены в день получки ждали своих мужей у стены проходной, чтобы эта самая получка не уплыла мимо них в сторону пивной.
В процессе путешествия с первого на девятый этаж Денис приводит еще много деталей о неформальной жизни сотрудников завода. Они дополняют то, что можно увидеть своими глазами в кабинетах, куда можно войти: настенные календари, высохшие цветы, рассыпанная канцелярия, банки от кофе уже несуществующих брендов, записные телефонные книжки, чеки. Нет, войти можно в любой, но пройти везде не получится из-за оставленного там "кавардака".
Денис показывает, где была касса и рассказывает, какая была зарплата у инженеров, где сидел прежний директор, а где – новый, откуда звонили в Кремль. В кафе административного задания можно было выпить пепси-колу как обычную газировку, хотя большинство нарвитян на тот момент не знали ее вкуса вообще. Еще много то забавных, то впечатляющих фактов приводит Денис, пока участники поднимают с этажа на этаж, обходя самые колоритные кабинеты, кое-где с трудом протискиваясь, кое-где останавливаясь подольше, чтобы понять, а что, собственно в этом помещении делали?
И все-таки живет
На сайте Нарвского замка можно немного прочитать о развитии завода. Так, например, в 1960-х годах, на нем начали развивать электронную промышленность, как раз тогда он превратился в высокотехнологичное предприятие электроники и механики и стал называться «Балтиец». В то время возник его огромный производственный комплекс. Завод начал производство различного оборудования и техники для военной и атомной промышленности, а также гражданского оборудования для судоходства и медицинского сектора. В одном из кабинетов до сих пор стоит коробка, доверху заполненная шприцами. А на фотографиях, подготовленных гидами, можно увидеть аппарат для выжигания, овощечистку, пароварку. Здесь производили даже такие изделия, которые больше нигде в СССР не делали. «Балтиец» использовал на производстве радиоактивные вещества, а также попутно выпускал оборудование для безопасного обращения с этими же веществами.
В 1980-х годах на «Балтийце» работало почти 4500 человек. Возможно, самым известным изделием завода в Эстонии являются персональные компьютеры Juku. По данным музея, в конце 1980-х годов было выпущено около 3000 штук этих компьютеров.
После распада Советского Союза «Балтиец» также прекратил свое существование. Теперь на его территории работает несколько различных компаний. Например, с 2013 года завод по производству металлоконструкций и деталей, часть бывшего «Балтийца», входит в международный промышленный концерн Fortaco Group. Компании Fortaco Estonia, наследнику «Балтийца», исполнилось на этой неделе 75 лет. Но попасть туда на экскурсию пока невозможно.
Подробнее об экскурсии на бывший "Балтиец" можно узнать на сайте Нарвского музея