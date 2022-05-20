Секретный завод в центре города: корреспонденты RusDelfi сходили на разведку

Она встретилась с нынешнем владельцем здания Алланом Калдоя. Это был первый раз, когда Яна сама попала в те самые кабинеты, которые так удивили ее на фотографиях.

"Когда мы будем подниматься на девятый этаж, у вас сложится впечатление, что случилась катастрофа, почему-то люди оставили все свои вещи, даже обувь, и куда-то ушли, – рассказывает гид Денис перед тем, как участники экскурсии переступают порог красной двери, ведущей из театрального кафе в "прошлую жизнь". – На самом деле, ничего страшного не произошло, сотрудники переехали в другое помещение. А это здание планируют в скором времени превратить в гостиницу и даже открыть на крыше ресторан с чудесным видом на центр Нарвы". Выдаются бахилы и каски, звучит просьба включить фонарики на телефоне – так начинается небольшое приключение вверх по лестнице, по которой ходить было дано не всем: избранным специалистам города. Лифты не работают здесь с 2009 года. А часы даже «запомнили» момент, когда люди их оставили: в разных комнатах они показывают одно и тоже время.

В конце 1944 года на руинах бывшей довоенной красильной фабрики Vill в Нарве начали возводить таинственное учреждение. В Эстонии наметили добывать уран. Новый завод планировали использовать для испытаний технологии обогащения урана. Но, как говорится, концепция поменялась, и основной завод для этих целей построили в Силламяэ, а Нарва осталась испытательной лабораторией. Впрочем, всей правды мы вряд ли узнаем: после распада СССР основной архив уехал из Эстонии.

Конечно, не все секреты "Балтийца" удалось открыть сотрудникам музея, пока они готовили новую экскурсию. Все-таки во времена Советского Союза это было секретное производство без адреса и названия. Найти документы, рассказывающие подлинную историю предприятия, оказалось не так просто.

Желание рассказать о заводе и показать "застывшие во времени" интерьеры укрепилось еще больше. Калдоя дал добро на проведение экскурсий. "Для него, как для человека верящего в будущее города и этого здания, важно продемонстрировать весь его потенциал", – рассказывает Яна Иванова.

Сотрудники музея начали собирать информацию. Что-то нашли в таллинском архиве, что-то в архивных папках самого завода, общую информацию брали из открытых источников. "Это было не просто, потому что основные материалы находятся в московских архивах, много пробелов как в истории строительства, так и производства, – делится опытом сбора материалов Яна. – Например, даже о красильной фабрике, что была до завода на этом месте в 1921-1940 годах, и то найдено больше информации. А историю с 1947 года сложно узнать, потому что работники подписывали документ о неразглашении гостайны, информации о продукции не широкого потребления тоже немного".

Разговоры с бывшими работниками завода, имеющими солидный стаж, все-таки дали результат и помогли в сборе материала для экскурсии. Они помнят, как выглядела старая проходная, некоторые кабинеты, столовая. Хотя про отдельные найденные артефакты никто не смог рассказать, зачем и как они работали. И это удивительно, прошло немного времени, а технологии так быстро устарели, что и не вспомнить, зачем на приборе столько кнопок и какие процессе они запускали.