На ЧМ разгорелся сексистский скандал из-за вопроса женщине-тренеру

Джессика Кэмпбелл является помощником Тони Сёдерхольма в сборной Германии. В качестве игрока в составе сборной Канады она выигрывала золото и серебро молодёжных чемпионатов мира, становилась серебряным призёром взрослого ЧМ. Закончила карьеру два года назад, а в концовке этого сезона проходила стажировку в немецком «Нюрнберге». В клубе о ней отзывались как о настоящем профессионале. «Команде понадобилась всего 15 секунд, чтобы понять, что она на своём месте и может чему-то нас научить. У неё светлый хоккейный ум и отличное понимание игры. Ребята сразу стали её слушать», — рассказывал защитник клуба Эндрю Бондарчук.

Женщины в мужском хоккее, большая редкость, но их становится всё больше с каждым годом. В хоккейном клубе "Ванкувере", помощником генерального менеджера является Эмили Кастони, а в тренерский штаб сборной Канады на последнем Юношеском ЧМ входила Кори Шевери. Впервые в истории на взрослом чемпионате мира, на тренерский мостик встала женщина.

Накануне Джессика Кэмпбелл дала интервью журналистам разных стран, после которого разгорелся настоящий скандал. Всё из-за совершенно неуместного вопроса, заданного словацкой журналисткой.

"Каково быть такой привлекательной женщиной в окружении привлекательных мужчин? Может, кто-то вам нравится больше других?" — спросила репортёр RTVS Барбора Жачикова.

"Извините, я не понимаю, что вы хотите сказать", — опешила Кэмпбелл. Когда ей повторили вопрос, она ответила: "Это моя работа, моя профессия. Игроки делают свою работу. У нас хорошие профессиональные отношения с игроками, но ничего более", — отрезала она, а после интервью сообщила пресс-атташе сборной, что этот вопрос ей не понравился.

Все СМИ осудили бестактный вопрос и встали на защиту Кэмпбелл. "Возмутительный намёк шокировал женщину-тренера, которая вошла в историю чемпионатов мира", — написало финское издание Yle.

"Кэмпбелл уставилась [на журналистку], не веря своим ушам. Она была разозлена или, скорее, оскорблена", — отметил чешский Isport.blesk.cz.