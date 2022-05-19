Эпоха и люди: 75 лет нарвскому "Балтийцу"

История завода берет своe начало в 1921 году, когда двое промышленников Эрнст Бертрам и Николас ван ден Беллен основали в Нарве красильню, которая по техническому уровню была самой современной в Эстонии на тот момент. В 1960-х годах здесь начали развивать электронную промышленность, и завод стал высокотехнологичным предприятием электроники и механики. В 1966 году предприятие получило название «Балтиец». За годы существования завод сменил множество названий. Начиная с 2013 года завод по производству металлоконструкций и деталей входит в международный промышленный концерн Fortaco Group.

Генеральный директор Fortaco Estonia Лариса Шабунова, работающая на заводе уже 25 лет, подчеркнула, что самая большая ценность и гордость завода – это сотрудники. "Мы посвящаем празднование юбилея завода, прежде всего, нашим людям. Хотелось бы выделить наших сотрудников — тех, кто ежедневно способствует развитию завода, города и района, — сказала Шабунова. — Я благодарна всем работникам, кто связал всю свою жизнь с производством. На нашем заводе также есть семьи, которые работали здесь поколениями, и это чрезвычайная приверженность нашим ценностям".

Сегодня Fortaco Estonia является одним из крупнейших работодателей в Нарве. В Fortaco Estoniа работает 600 сотрудников. В этом году юбилей по стажу на заводе отмечают 76 человек. Некоторые из них работают на заводе более 20-50 лет.

Ждут молодежь на практику

"Конечно, мы приглашаем и молодое поколение на работу — мы видим, что наше производство может предложить возможности для дальнейшего обучения, а также много интересного ещё. Fortaco Estonia не стоит на месте, а ищет возможности развиваться, внедрять новые технологии и предлагать нашим сотрудникам наилучшие и максимально безопасные условия труда", — говорит директор завода. Также можно подать заявку на прохождение оплачиваемой практики на Fortaco Estonia в течение мая, приветствуются представители различных технических специальностей.