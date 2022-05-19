Американские морпехи высадятся на Сааремаа(2)
В ходе учений «Еж-2022» морские пехотинцы США проведут десантную операцию по высадке на Сааремаа. В учениях также примет участие Сааремаская дружина Кайтселийта, - сообщает пресс-служба Сил обороны Эстонии.
Подразделение американских морпехов общей численностью около двух тысяч человек высадится с десантного корабля USS Kearsarge. Учебная операция будет проводиться в промежутке с 19 по 21 мая. Роль противников сыграют добровольцы из Сааремаской дружины Кайтселийта.
В последующие дни подразделения США и Кайтселийта переместятся в сторону полуострова Сырве, где пройдут совместные учения американских и эстонских подразделений.
На следующей неделе американские морпехи проведут вертолетный десант в Южной Эстонии.
NB! Желающие понаблюдать за высадкой морских пехотинцев ожидаются в южной части пляжа залива Тагалахт в промежутке с 6 до 10 часов утра. Силы обороны просят учитывать, что время проведения учений может быть изменено в зависимости от погодной обстановки и тактической задачи маневров.