Американские морпехи высадятся на Сааремаа

Подразделение американских морпехов общей численностью около двух тысяч человек высадится с десантного корабля USS Kearsarge. Учебная операция будет проводиться в промежутке с 19 по 21 мая. Роль противников сыграют добровольцы из Сааремаской дружины Кайтселийта.

В последующие дни подразделения США и Кайтселийта переместятся в сторону полуострова Сырве, где пройдут совместные учения американских и эстонских подразделений.

На следующей неделе американские морпехи проведут вертолетный десант в Южной Эстонии.

NB! Желающие понаблюдать за высадкой морских пехотинцев ожидаются в южной части пляжа залива Тагалахт в промежутке с 6 до 10 часов утра. Силы обороны просят учитывать, что время проведения учений может быть изменено в зависимости от погодной обстановки и тактической задачи маневров.