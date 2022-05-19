Ведущая "АК" Юлия Лева рассказала RusDelfi, как восприняла нападки Соловьева

Юлия узнала об этом сегодня утром. "Мне скинул Youtube ссылку мой бывший коллега журналист. Первым делом в глаза бросилась пародия на эстонский акцент от Владимира, хотя сразу после этого последовала моя русская речь. Это было очень забавно". Юлии неизвестно, попадала ли она в поле зрения российской пропаганды ранее.

Воспринимать эти нападки всерьез Юлия не видит никакого смысла. "Соловьев опытный человек. Ему известно, как выстраивать передачи так, что бы они набирали просмотры", - добавила она.

Соловьев неоднократно изъявил желание пригласить ведущую ETV+ к себе в эфир, однако Юлии никаких писем не приходило. "Со мною никто не связывался. Если бы мне не показали этот отрывок, я бы о нем даже не узнала. Если все же от "России1" придет письмо, я буду смотреть куда конкретно меня зовут и о чем хотят общаться".

Российские каналы в Эстонии недоступны. Родители и родственники Юлии не имели возможности увидеть ее у Соловьева в прямом эфире. "Когда я показала им этот фрагмент, они очень удивились. Они не ожидали, что в России смотрят эстонские новости. Их реакция была довольно сдержанная. Никакого восхищения или негодования".

На работе с коллегами Юлия еще не пересекалась. "Так как у меня сегодня день рождения, я взяла себе выходной. На работе целый день не была. Понятно, что они будут надо мной подшучивать. Но ничего критичного я не вижу", - резюмировала Лева.