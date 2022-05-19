Ведущая "АК" Юлия Лева рассказала RusDelfi, как восприняла нападки Соловьева
Уже два дня подряд телеведущий Владимир Соловьев показывает у себя в передаче отрывок эстонских новостей. Ведущая "Актуальной камеры" Юлия Лева рассказала RusDelfi, что воспринимает его нападки спокойно.
Юлия узнала об этом сегодня утром. "Мне скинул Youtube ссылку мой бывший коллега журналист. Первым делом в глаза бросилась пародия на эстонский акцент от Владимира, хотя сразу после этого последовала моя русская речь. Это было очень забавно". Юлии неизвестно, попадала ли она в поле зрения российской пропаганды ранее.
Воспринимать эти нападки всерьез Юлия не видит никакого смысла. "Соловьев опытный человек. Ему известно, как выстраивать передачи так, что бы они набирали просмотры", - добавила она.
Соловьев неоднократно изъявил желание пригласить ведущую ETV+ к себе в эфир, однако Юлии никаких писем не приходило. "Со мною никто не связывался. Если бы мне не показали этот отрывок, я бы о нем даже не узнала. Если все же от "России1" придет письмо, я буду смотреть куда конкретно меня зовут и о чем хотят общаться".
Российские каналы в Эстонии недоступны. Родители и родственники Юлии не имели возможности увидеть ее у Соловьева в прямом эфире. "Когда я показала им этот фрагмент, они очень удивились. Они не ожидали, что в России смотрят эстонские новости. Их реакция была довольно сдержанная. Никакого восхищения или негодования".
На работе с коллегами Юлия еще не пересекалась. "Так как у меня сегодня день рождения, я взяла себе выходной. На работе целый день не была. Понятно, что они будут надо мной подшучивать. Но ничего критичного я не вижу", - резюмировала Лева.