19.05.2022, 17:37
Матч чемпионата мира по хоккею отменен из-за пожара на арене(7)
ФОТО: NPA | Sergei Stepanov
Матч чемпионата мира по хоккею могут перенести из-за пожара на арене в Хельсинки.
Из-за небольшого пожара, случившегося в четверг днем в Ледовом дворце Хельсинки, может быть перенесен матч чемпионата мира по хоккею, сообщает спасательное управление Хельсинки.
"Пожар в здании Ледового дворца потушен. Незначительные повреждения. Пострадавших нет. Сегодняшняя игра может быть перенесена", - сообщают спасатели.
О какой игре идет речь, не уточняется, но матч Германия – Дания, который должен был начаться на этой арене в 16.20, пока, судя по сайту Международной федерации хоккея, не стартовал.