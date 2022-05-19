Матч чемпионата мира по хоккею отменен из-за пожара на арене

Из-за небольшого пожара, случившегося в четверг днем в Ледовом дворце Хельсинки, может быть перенесен матч чемпионата мира по хоккею, сообщает спасательное управление Хельсинки.

"Пожар в здании Ледового дворца потушен. Незначительные повреждения. Пострадавших нет. Сегодняшняя игра может быть перенесена", - сообщают спасатели.

О какой игре идет речь, не уточняется, но матч Германия – Дания, который должен был начаться на этой арене в 16.20, пока, судя по сайту Международной федерации хоккея, не стартовал.