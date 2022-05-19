Осторожно на дорогах! Военная техника едет на учения "Еж"

В общей сложности по дорогам проедет более 100 колонн, до 30 единиц транспортных средств в каждой. Скорость движения военной техники по шоссе ограничена 70 км/ч, промежутки между единицами будут составлять около 100 метров.

Основная часть техники будет двигаться по дорогам между Тапа и Выру, а также Тарту и Валга. Передислокация начнется утром в пятницу, 20 мая, в 4 часа и завершится в понедельник утром в 3 часа ночи. В этот период военная полиция станет регулировать дорожное движение на крупных перекрестках.

Передвижение военной техники может сказаться на потоке движения. Силы обороны напоминают, что резкое торможение перед большегрузным транспортом может спровоцировать аварию. Поэтому при встрече с военной колонной водителям стоит быть предельно бдительными.

Учения «Еж» начались в этот понедельник. В них принимает участие около 15 300 военнослужащих сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил 10 стран. Помимо Сил обороны и союзников в них также задействован Кайтселийт.