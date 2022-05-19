ФОТОГАЛЕРЕЯ | Жизнь бьет ключом: кого можно встретить в лесах Эстонии?

Часто ли вы встречали лося или медведя за пределами зоопарка? Скорее всего, нет. Но на самом деле это не так уж и плохо. Люди живут в городах/деревнях, животные - в лесах. Как правило, наши пути не пересекаются.

К счастью, в Эстонии еще пока много лесов, где жизнь бьет ключом. Это - естественная среда обитания большинства животных, поэтому если хотите понаблюдать за жизнью животных, идти надо именно туда. При этом надо помнить, что ты идешь в гости, а хозяева там – животные. С одной стороны, надо уважительно относиться к лесным обитателям и не сильно их тревожить. С другой стороны, надо помнить, что дикое животное может представлять серьезную опасность для человека. Поэтому в лесу нужно быть предельно осторожным.

На моих снимках запечатлены разные обитатели лесов Ида-Вирумаа, в основном вблизи Кохтла-Ярве. Легче всего повстречать косуль. Уверен, что многие из вас видел их около дорог. Лосей встретить несколько сложнее, несмотря на их размер. Лось – весьма пугливое животное. А вот сфотографировать медведя или кабана – это большая удача. Путем методичных поисков на протяжении многих часов, проведенных в лесах, мне удалось сделать эти снимки. Полюбуйтесь этими прекрасными животными!

P. S. Хочется пожелать, чтобы количество вырубаемых лесов не превышало количество высаживаемых лесов, иначе все эти животные скоро лишатся своего дома.

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