Не пропустите! Весенняя ярмарка в Ласнамяэ состоится уже в это воскресенье

«Занятия на ярмарке найдутся для каждого члена семьи. Среди широкого разнообразия различных товаров каждый сможет найти себе что-то по душе. Также на ярмарке можно будет и перекусить,» – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В ассортименте будут представлены: маринованные грибы, вафли, разная копченая рыба от лучших рыботорговцев, копченые окорока от местных фермеров, эстонский мёд, пиво, сладости, свежие фермерские продукты, клубника, орехи и другие продукты питания. Также можно будет приобрести по-весеннему красочные и модные аксессуары, одежду, обувь, детские товары и прочие необходимые в теплый сезон вещи.

Дети могут покататься на милом пони (за отдельную плату) и принять участие в розыгрыше призов. На ярмарке будет представлен богатый выбор игрушек.

На ярмарке можно будет отведать шашлык, кебаб, картофель спиралью, мороженое, горячую кукурузу, гонконгские вафли, сахарную вату и т. д.

По возможности районная управа просит не приезжать на ярмарку на общественном транспорте. Для тех, кто желает приехать на машине, ближайшая парковка находится на парковке KUMU, улица Валге, 2. Управа просит не парковать свои машины на парковках жилых домов в парке Паэ.

Организатором ярмарки является компания Domino OÜ.