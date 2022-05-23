Читатель Delfi написал письмо в защиту Бородича: образование не в почете?

Для начала приведем полный текст письма читательницы (орфография и пунктуация автора сохранены):

Вопрос - а что учёба теперь не в почёте? Мы знаем Бородича, как отличного грамотного хозяйственного руководителя и помощь товариществам получали от него реальную, не то, что от Кылварта, который наши налоги тратит на миллионные красные дорожки, Эстония — это не Канны. На теннисные турниры по полмиллиона с логотипами БЛРТ оформляет на наши налоги. Да и супругу свою сумел пристроить на доходное место. Семейный подряд по трате наших налогов идёт полным ходом. Хозяйственности от Кылварта не дождётесь, а вовремя отмолчатся и букетик на полусогнутых Каллас преподнести — вот только и хватает способностей у мэра Таллинна. И во Львов Бородич не ездил в командировки на наши налоги. От его учёбы мы видели результат в городе — это чистый общественный транспорт - всегда приходящий вовремя на остановки в самое трудное время, когда бушевала эпидемия КОВИД19. Спасибо большое за работу Дениса Бородича от всех жителей Таллинна. Так, что порядочность и руководство Кылварта по сравнению с Бородичем под большим вопросом.

Сразу оговоримся, что будем отвечать исключительно на вопросы, относящиеся к причинам увольнения Дениса Бородича и расследованию издания Eesti Ekspress.

Денис Бородич с самого начала проявил себя как предприимчивый и дальновидный человек - во время переговоров с председателем совета TLT Калле Кландорфом, который брал его на работу, Бородич добился того, чтобы в трудовом договоре было указано, что его расходы на обучение будут покрываться из бюджета TLT без каких-либо ограничений. Сам Кландорф эту информацию подтверждает. Однако в его понимании под "обучением" кадров понимаются краткосрочные курсы, но никак не полноценное высшее образование. О том, что кому-то придет в голову использовать средства таким образом никто не мог представить. "Мне кажется, что такие расходы на обучение явно слишком большие", - комментирует ситуацию Кландорф.