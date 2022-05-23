Читатель Delfi написал письмо в защиту Бородича: образование не в почете?(13)
На мэйл редакции RusDelfi пришло письмо с вопросом, касающимся новости про увольнение главы Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Дениса Бородича и члена правления TLT Отто Попеля (подробности здесь). Читательница недоумевает — что же плохого в том, что эти люди получали образование на благо общества? Вносим ясность в ситуацию.
Для начала приведем полный текст письма читательницы (орфография и пунктуация автора сохранены):
Вопрос - а что учёба теперь не в почёте? Мы знаем Бородича, как отличного грамотного хозяйственного руководителя и помощь товариществам получали от него реальную, не то, что от Кылварта, который наши налоги тратит на миллионные красные дорожки, Эстония — это не Канны. На теннисные турниры по полмиллиона с логотипами БЛРТ оформляет на наши налоги. Да и супругу свою сумел пристроить на доходное место. Семейный подряд по трате наших налогов идёт полным ходом. Хозяйственности от Кылварта не дождётесь, а вовремя отмолчатся и букетик на полусогнутых Каллас преподнести — вот только и хватает способностей у мэра Таллинна. И во Львов Бородич не ездил в командировки на наши налоги. От его учёбы мы видели результат в городе — это чистый общественный транспорт - всегда приходящий вовремя на остановки в самое трудное время, когда бушевала эпидемия КОВИД19. Спасибо большое за работу Дениса Бородича от всех жителей Таллинна. Так, что порядочность и руководство Кылварта по сравнению с Бородичем под большим вопросом.
Сразу оговоримся, что будем отвечать исключительно на вопросы, относящиеся к причинам увольнения Дениса Бородича и расследованию издания Eesti Ekspress.
Денис Бородич с самого начала проявил себя как предприимчивый и дальновидный человек - во время переговоров с председателем совета TLT Калле Кландорфом, который брал его на работу, Бородич добился того, чтобы в трудовом договоре было указано, что его расходы на обучение будут покрываться из бюджета TLT без каких-либо ограничений. Сам Кландорф эту информацию подтверждает. Однако в его понимании под "обучением" кадров понимаются краткосрочные курсы, но никак не полноценное высшее образование. О том, что кому-то придет в голову использовать средства таким образом никто не мог представить. "Мне кажется, что такие расходы на обучение явно слишком большие", - комментирует ситуацию Кландорф.
Согласно принципу Таллиннской мэрии, максимальная сумма ежегодных расходов на обучение не должна превышать месячной заработной платы. Таким образом, договор, который предполагает неограниченное финансирование образования Бородича вызывает вопросы. Очевидно, что формально экс-глава TLT не нарушал условий договора, однако само по себе подобное поведение не может не вызвать осуждения с моральной точки зрения. Особенно если учитывать, что такое ограничение действовало в отношении предыдущих руководителей TLT.
Именно поэтому было принято решение о снятии с должности Бородича и Попеля, использовавшего такую же схему. "Мы не можем доверять членам правления, которые не видят границ, которые, на мой взгляд, очевидны", - прокомментировал ситуацию мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Сам Бородич в беседе с корреспондентом RusERR признался, что не собирается оспаривать решение управы. Это и понятно - он явно не пропадет на рынке труда с дорогим и эксклюзивным дипломом по деловому администрированию.
Отвечая на вопрос читательницы: образование в обществе все еще ценится. Причем настолько высоко, что TLT пришлось заплатить за него приличную сумму. Не ценится у нас злоупотребление служебным положением.