Соловьев в прямом эфире показал эстонские новости и пригласил местную ведущую в студию

"Золотое "все" идет эстонскому телевиденью за полное отсутствие мозгов и правды в эфире, - этими словами Владимир Соловьев начал описывать эстонский выпуск новостей. - Посмотрите тэрэ". Далее в эфире была показана вырезка из передачи "Актуальная камера" телеканала ETV+. В выпуске ведущая новостей Юлия Лева сообщила об эвакуации украинских военных с территории завода "Азовсталь" в городе Мариуполь. Короткий фрагмент ролика прервался словами Соловьева о том, что Юлия не сказала ни слова правды. Один из гостей программы заметил Владимиру, что Юлия уже второй день появляется в его передаче. "Это для меня важно. Я готов ее каждый день показывать. Я надеюсь, что этот человек будет гостем в нашей студии".