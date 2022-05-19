Соловьев в прямом эфире показал эстонские новости и пригласил местную ведущую в студию(69)
Два дня подряд в эфире телеканала "Россия1" в передаче у Владимира Соловьева демонстрируют эстонскую программу новостей "Актуальная камера". Шовинистическим нападкам подвергается как сама ведущая новостей, так и вся Эстония в целом.
"Золотое "все" идет эстонскому телевиденью за полное отсутствие мозгов и правды в эфире, - этими словами Владимир Соловьев начал описывать эстонский выпуск новостей. - Посмотрите тэрэ". Далее в эфире была показана вырезка из передачи "Актуальная камера" телеканала ETV+. В выпуске ведущая новостей Юлия Лева сообщила об эвакуации украинских военных с территории завода "Азовсталь" в городе Мариуполь. Короткий фрагмент ролика прервался словами Соловьева о том, что Юлия не сказала ни слова правды. Один из гостей программы заметил Владимиру, что Юлия уже второй день появляется в его передаче. "Это для меня важно. Я готов ее каждый день показывать. Я надеюсь, что этот человек будет гостем в нашей студии".
Маргарита Симоньян, также участвующая в передаче, неожиданно задала вопрос о языке вещания. "А почему по-русски?". Логичных ответов на этот вопрос не последовало. Вместо этого Соловьев молниеносно заключил, что русский язык используется эстонскими СМИ исключительно для контрпропаганды. "Это Эстония Today (по аналогии с телеканалом Russia Today)", - предположил еще один участник. Такое сравнение ни Соловьеву, ни Симоньян не понравилось. Соловьев перевел этот аргумент в шутку, напомнив о стереотипе про эстонскую медлительность. "Это "Эстония Yesterday". У них же все новости с задержкой на пару дней".
Каждую вторую реплику господин Соловьев пытался произносить с пародией на эстонский акцент. Фрагмент обсуждения эстонских новостей продлился недолго, и после двух минут националистических шуток тема передачи сменилась на другую.