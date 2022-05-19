ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Правительство рассказывает о своих новых решениях

Пресс-конференция правительства проходит в зале для пресс-конференций Дома Стенбока и начнется как обычно в 12.00.

Правительство одобрило проекты протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО и уполномочило посла Эстонии в НАТО подписать их. Протоколы о присоединении будут подписаны подписаны НАТО в ближайшее время, после чего должны быть одобрены парламентами всех стран альянса.

Каллас сообщила, что Эстония готовится к новой возможной вспышке коронавируса, подготовлен план действий на случай трех сценариев (омикрон, новый штамм по типу дельты или совершенно новый штамм, что было бы хуже всего). «Вирус заражает не государство, вирус заражает людей», - сказала премьер-министр, имея ввиду, что многое зависит от поведения людей.

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