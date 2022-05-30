Новости Эстонии
30.05.2022, 07:25

Создательница handmade игрушек: Перспектив открыть свой магазин в России у нас не было

 
Марина Бегункова
Магазин деревянных игрушек TrickTrek
Магазин деревянных игрушек TrickTrek
ФОТО: Ekspress Meedia | Марина Бегункова

Год назад петербуржцы открыли в Таллинне магазин деревянных игрушек TrickTrek. «Переехали в Таллинн и исполнили свою мечту», — улыбается основательница магазина Серафима Андреева. Можно ли заработать на изделиях ручной работы в Эстонии?

Магазин в Старом городе - это правильное решение


Серафима и Александр встречают своих посетителей недалеко от церкви Нигулисте. На полках магазинчика — деревянные крокодилы и динозавры, носороги и кенгуру, рыцари и драконы. Здесь же предприниматели проводят различные мастер-классы для детей разных возрастов.

"Когда мы задумывались о переезде, то понимали, что конкурентов в Таллинне у нас нет, — рассказывает Серафима. - Мы изучили разные эстонские магазинчики. Здесь есть деревянные заводские игрушки, есть деревянные сувениры, а вот деревянных игрушек для детей не встречали".

Серафима делится, что ни на секунду не жалеет, что переехали в Эстонию.

«В России открыть свой магазин перспектив у нас не было, — пожимает плечами основательница TrickTrek. - Я знаю двух владельцев маленьких магазинов в Санкт-Петербурге, у них более широкий ассортимент, продают и одежду, например. Но выживают еле-еле. Думаю, что там не так много людей, которые могут себе позволить покупать интересные вещи, которые стоят чуть дороже, чем обычные игрушки. В России сейчас очень сложно. По разным причинам. Я не думаю, что у нашего проекта была бы возможность владеть магазином».

Серафима делится, что с помещением им очень повезло - нашлось оно случайно и достаточно быстро. Отмечает, особенно не прогадали, что решились открыться в Старом городе. «Само помещение принадлежит таллиннскому университету. Место понравилось не только размерами и ценой. Сейчас это 500 евро в месяц и пока за этот год оплату нам не поднимали. Место нравится своей атмосферой и волшебством. Магазин в Старом городе - абсолютно правильное решение», — уверяет Серафима.

Гореть чужим делом - сложно

Серафима отмечает, что год для их магазина прошел очень хорошо. «Мы посмотрели, как в зависимости от сезона меняется посещение магазина. Летом посетителей было много, декабрь был традиционно самым лучшим месяцем. А потом был январь, февраль и март затяжной депрессии в Таллинне, когда здесь никого нет на улицах. Мы даже немножко погрустили, но зато из-за того, что у нас не было большого количества посетителей, придумали много разных фишек, с помощью которых можно заработать. И сделали так, чтобы магазин остался на плаву! Например, придумали подписку на наш магазин. Будем рассылать посылки с книгами и игрушками».

А еще семья получила в Эстонии грант на свой собственный большой спектакль про сражения воронов-воинов в средневековом замке.

«Работа предстоит масштабная", — делится Серафима. Но расширять штат предприниматели не хотят. «Потому что это — семейное дело. Потому что нам нравится работать вдвоем, - рассказывает основательница магазина. - Когда ты берешь кого-то, то человек должен гореть твоим делом. А гореть чужим делом - сложно".

Смотрим в разные стороны


По словам Серафимы, за этот год магазинчик окреп, ассортимент расширился. «Грустные события последних дней, связанные с войной в Украине, подтолкнули нас к тому, чтобы искать партнеров в Европе, — рассказывает Серафима. - Если раньше TrickTrek работал с Россией, и это было легко, приятно и знакомо, то сейчас есть сложности. И практически невозможно работать. Затяжные поставки, проблемы с оплатами… Но это огромная возможность посмотреть по сторонам». Благодаря этому в магазинчике появились работы мастеров из Трансильвании, с местным колоритом — летучие мыши, привидения уютно расположились на таллиннских полках. Есть работы и литовских мастеров. Хотя Серафима отмечает, что цены на такие игрушки стали немного выше, зато интересный авторский дизайн привлекает внимание покупателей.

«Хотя и с Россией мы не рвем отношения, — отмечает Серафима. - Как раз удалось получить посылку и даже оплатить. Но, поскольку правила все время меняются, нам проще работать сейчас с Европой. Кто-то из питерских друзей все равно хочет сотрудничать, мы не закрываемся. Но теперь смотрим в разные стороны».

«Будем заниматься любимым делом даже в самые сложные времена, даже из последних сил. Но будем! - заканчивает Серафима. - Потому что, когда ты познал вкус и удовольствие своего собственного проекта, тебе не вернуться на работу».

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