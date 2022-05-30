Создательница handmade игрушек: Перспектив открыть свой магазин в России у нас не было

Магазин в Старом городе - это правильное решение



Серафима и Александр встречают своих посетителей недалеко от церкви Нигулисте. На полках магазинчика — деревянные крокодилы и динозавры, носороги и кенгуру, рыцари и драконы. Здесь же предприниматели проводят различные мастер-классы для детей разных возрастов.

"Когда мы задумывались о переезде, то понимали, что конкурентов в Таллинне у нас нет, — рассказывает Серафима. - Мы изучили разные эстонские магазинчики. Здесь есть деревянные заводские игрушки, есть деревянные сувениры, а вот деревянных игрушек для детей не встречали".

Серафима делится, что ни на секунду не жалеет, что переехали в Эстонию.

«В России открыть свой магазин перспектив у нас не было, — пожимает плечами основательница TrickTrek. - Я знаю двух владельцев маленьких магазинов в Санкт-Петербурге, у них более широкий ассортимент, продают и одежду, например. Но выживают еле-еле. Думаю, что там не так много людей, которые могут себе позволить покупать интересные вещи, которые стоят чуть дороже, чем обычные игрушки. В России сейчас очень сложно. По разным причинам. Я не думаю, что у нашего проекта была бы возможность владеть магазином».

Серафима делится, что с помещением им очень повезло - нашлось оно случайно и достаточно быстро. Отмечает, особенно не прогадали, что решились открыться в Старом городе. «Само помещение принадлежит таллиннскому университету. Место понравилось не только размерами и ценой. Сейчас это 500 евро в месяц и пока за этот год оплату нам не поднимали. Место нравится своей атмосферой и волшебством. Магазин в Старом городе - абсолютно правильное решение», — уверяет Серафима.

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