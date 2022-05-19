Мария Юферева-Скуратовски: цель войны с монументами – собрать политические очки среди электората

Принимая любое решение, мы всегда должны иметь четкое представление - какова его конечная цель и какие могут быть последствия. Авторы петиции, как и инициаторы новой волны борьбы с памятниками, к сожалению, не хотят принимать во внимание возможные последствия.

Понятно, что в краткосрочной перспективе цель этой войны с монументами – собрать политические очки среди своего электората. Однако, думаю, нет смысла долго объяснять, что сейчас обстановка в обществе и так накалена до предела, и подобная инициатива внесет еще больший раскол.

Что касается «Ээсти 200» с их петицией, то напомню, что свобода, в том числе и свобода политического самовыражения, предполагает также и готовность взять на себя ответственность за возможные последствия. А я что-то очень сомневаюсь в наличии такой готовности у «Ээсти 200».

Кстати, нельзя не заметить регресс этой партии: несколько лет назад они начинали как партия прогрессивных идей, и выступали за сплоченное общество (вспомнить хотя бы их плакаты на остановках в центре Таллинна), теперь их риторику ну никак не назвать прогрессивной и способствующей единению.