19.05.2022, 11:43
"Айнтрахт" сыграет с "Реалом" или "Ливерпулем" за Суперкубок УЕФА
ФОТО: Scanpix | IMAGO/Jan Huebner
Определился один из участников матча за Суперкубок Европы, который пройдет 10 августа в Хельсинки.
В качестве победителя Лиги Европы на игру выйдет «Айнтрахт». Немецкий клуб сегодня по пенальти одолел «Рейнджерс».
Соперником франкфуртцев станут либо «Реал Мадрид», либо «Ливерпуль». Эти клубы встретятся в финале Лиги чемпионов 28 мая.
Суперкубок Европы пройдет в Хельсинки. Финляндия впервые примет решающую еврокубковую игру.
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