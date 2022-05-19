Футбол
19.05.2022, 11:43

"Айнтрахт" сыграет с "Реалом" или "Ливерпулем" за Суперкубок УЕФА

 
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
ФОТО: Scanpix | IMAGO/Jan Huebner

Определился один из участников матча за Суперкубок Европы, который пройдет 10 августа в Хельсинки.

В качестве победителя Лиги Европы на игру выйдет «Айнтрахт». Немецкий клуб сегодня по пенальти одолел «Рейнджерс».

Соперником франкфуртцев станут либо «Реал Мадрид», либо «Ливерпуль». Эти клубы встретятся в финале Лиги чемпионов 28 мая.

Суперкубок Европы пройдет в Хельсинки. Финляндия впервые примет решающую еврокубковую игру.

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