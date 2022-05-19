"Айнтрахт" сыграет с "Реалом" или "Ливерпулем" за Суперкубок УЕФА

В качестве победителя Лиги Европы на игру выйдет « Айнтрахт ». Немецкий клуб сегодня по пенальти одолел «Рейнджерс».

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram , ВКонтакте , Одноклассниках или Twitter .