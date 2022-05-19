КОЛОНКА RusDelfi: Дух Сависаара покидает центристов

В 2012 году после ссоры с Денисом Бородичем, основатель Центристкой партии Эдгар Сависаар произнес странную фразу о том, что он „вылепит таких политиков, как Бородич, за девять месяцев“. В своем комментарии эстонскому радио Денис Бородич подтвердил слова Сависаара. Именно такое мышление и является проблемой Центристской партии, потому что из-за людей вроде Бородича у этой партии имеется репутация коррумпированной партии. Кроме того, другие члены этой партии тоже часто попадают в коррупционные скандалы. Это можно объяснить тем, что центристы почти двадцать лет находятся у власти в Таллинне, который является самой богатой административно-территориальной единицей в Эстонии.

Наверняка это не все, и проблемой также является мышление членов Центристской партии. Эдгар Сависаар много раз обещал отцепить центристов от эстонской юридической системы и в какой-то мере ему это удалось. В системе, которую он сам создал, лояльность своим партийным товарищам считали важнее законопослушности. Люди вроде Дениса Бородича являются продуктом этой системы, и тот факт, за сколько месяцев «лепят» таких политиков, оказывается совсем незначительным. Юридический нигилизм, который демонстрируют центристы, сделал их похожими на организованную преступную группировку. Когда Юри Ратас вместе со своими товарищами совершил переворот внутри Центристской партии и скинул Сависаара с кресла, он обещал, что не потерпит коррупционеров в рядах своей партии.

Первые пару лет не было заметно особенной разницы в отношении к коррупционным преступлениям внутри Центристской партии, но последние годы показали, что в партии происходят перемены. Поэтому, когда Eesti Ekspress опубликовал статью о том, что муниципальный чиновник Денис Бородич залезает в карман к налогоплательщику, мэр Михаил Кылварт предпринял решительный шаг и в тот же день остранил Бородича от должности.