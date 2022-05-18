ВИДЕО | Результаты шестого дня: финны дрогнули

Франция — Италия — 2:1 ОТ

Итальянцы уже на 15-й минуте вышли вперёд, забросив в меньшинстве. Благодаря усилиям Саши Трея французы сравняли счёт на 59-й минуте. В овертайме победу номинальным хозяевам принёс гол Юго Галле.

Норвегия — Австрия — 5:3

В параллельной встрече норвежцы с трудом смогли переиграть сенсационных австрийцев. Команды раз за разом обменивались голами, Матс Россели Ольсен даже оформил дубль, но одержать вторую победу было суждено именно Норвегии, пишет Чемпионат.

Финляндия — Швеция — 2:3 Б

В третьем матче игрового дня первое поражение на домашнем турнире потерпела сборная Финляндии. На гол Адама Ларссона финны ответили дуплетом в исполнении Микко Лехтонена и Сами Ватанена. В третьем периоде Йоэль Келльман сравнял счёт. Судьбу матча решила серия буллитов, где сильнее оказались шведы.

Швейцария — Словакия — 5:3

Не менее напряжённым выдалась и заключительная встреча дня. Швейцарцы трижды выходили вперёд усилиями Дениса Мальгина, Доминика Эгли и Тимо Майера. Словаки дважды сравнивали счёт благодаря голам Милоша Романа и Юрая Слафковски. Однако шайба лидера швейцарцев Нико Хишира принесла его сборной четвёртую подряд победу на турнире.

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