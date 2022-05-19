Сборная Эстонии по пляжному футболу готовится к Евролиге в высшем дивизионе

Алексей Галкин (главный тренер сборной) озвучил имена 12 игроков, которые будут готовиться к дебюту в Евролиге дивизиона А.

"Дружеский турнир, безусловно, прекрасная подготовка для нас. В марте мы попробовали силы, выступив против мастеров из Португалии, а сейчас будем играть против наших старых знакомых из дивизиона В. Это очень сильные противники, в матчах мы можем проверить состав нашей сборной и увидеть уровень нашей подготовки, а также то, над чем нужно поработать", — рассказал главный тренер.

Состав сборной Эстонии по пляжному футболу:

Вратари: Рауно Рахник (22.03.1990) – SK Augur Enemat

Каспар Коттер (17.10.1996) – SK Augur Enemat

Полевые игроки

Кристиан Мармор (27.02.1987) – SK Augur Enemat

Сандер Лепик (14.02.1993) – SK Augur Enemat

Рауно Ныммико (18.12.1991) – SK Augur Enemat

Йоонас Лауритс (03.08.1995) – SK Augur Enemat

Рагнер Румп (12.09.1991) – SK Augur Enemat

Йоосеп Йуха (05.09.1996) – SK Augur Enemat

Расмус Мундскинд (31.08.1989) – SK Augur Enemat

Яней Реммельгас (16.12.1992) – Nõmme BSC OlyBet

Эдвин Стюф (30.07.1989) – BSC Thunder Arvutitark

Талис Тамм (26.01.1994) – SK Augur Enemat

Главный тренер: Алексей Галкин

Физиотерапевт: Сирет Калбус

Менеджер: Кари-Андри Каск

В сентябре прошлого года сборная Эстонии по пляжному футболу завоевала историческую путевку в высший дивизион среди 12 лучших сборных. В финале дивизиона В, Эстонская сборная одержали победу над Турцией со счетом 4:3.

Турнир Евролиги дивизиона А пройдет с 30 июня по 3 июля в португальском Назаре. Эстонская сборная узнает своих соперников после жеребьевки.

Сборная Эстонии, Чехии, Латвии и Дании проведут товарищеский турнир на арене "Sportland Beach Arena" в Пярну, вход на матчи бесплатный для всех.

Расписание матчей:

Пятница, 20 мая

18.30: Эстония - Чехия

Суббота, 21 мая

12.00: Чехия - Латвия

14.00: Эстония - Дания

18.30: Дания - Латвия

Воскресенье, 22 мая

10.30: Чехия - Дания

12.30: Эстония - Латвия













