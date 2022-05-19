Сборные России по баскетболу отстранили от чемпионатов мира

Международная федерация баскетбола (FIBA) исключила все сборные России и Белоруссии из всех ближайших соревнований под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте FIBA.

Также мужская сборная России не сможет продолжить участие в отборочном турнире на чемпионат мира (Кубок мира) 2023 года. Россияне занимают первое место в группе H с командами Италии, Исландии и Нидерландов, одержав три победы в трех матчах. Теперь результаты команды аннулированы.

Женской национальной команде запретили участвовать в чемпионате мира 2022 года, который пройдет в конце сентября в Австралии. На турнире ее заменит сборная Пуэрто-Рико.

Кроме того, FIBA отстранила россиян от участия в чемпионатах мира по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин.

FIBA также продлила запрет на проведение соревнований под своей эгидой на территории России и Белоруссии, который был введен 1 марта.







