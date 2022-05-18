ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (84-й день) | Российский военный признал на суде вину в убийстве. Судьба эвакуированных военных из "Азовстали"

Пленный российский солдат Вадим Шишимарин, представший перед судом в Украине по обвинению в убийстве мирного жителя, признал вину. Российский военнослужащий Вадим Шишимарин в ходе судебного заседания признал вину в убийстве безоружного мирного жителя в Сумской области, сообщает корреспондент Би-би-си из зала суда. Шишимарину грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение по обвинению в нарушении законов и обычаев войны, совершенном в сочетании с умышленным убийством.

Австралия ввела санкции против российских пропагандистов и силовиков из-за войны в Украине.

Евросоюз выделит Украине дополнительные 9 млрд евро помощи и собирает союзников для масштабного плана послевоенной реконструкции и реформ, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Украина сейчас на передовой, она защищает европейские ценности. Мы продолжим поддерживать украинцев и пока идет война, и когда они будет отстраивать страну после", - сказала она.

Российского гимнаста Ивана Куляка дисквалифицировали из-за буквы Z на форме. Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала на один год российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на награждение с буквой Z на форме. Запрет действует до 17 мая 2023 года.

Послы Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс.

Страны Балтии и Польша предложили расширить военное присутствие НАТО на своей территории. Латвия, Литва, Эстония и Польша требуют значительно увеличить военное присутствие и предоставить современное вооружение и системы ПВО, чтобы противостоять возможному вторжению России.

Москва объявила персонами нон грата 34 сотрудника посольства Франции, 27 испанских дипломатов и 24 итальянских. Это ответ Москвы на объявление российских дипломатов во Франции и Италии персонами нон грата.

Судьба украинских военных, находившихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, будет решаться в суде, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. "Если противник сложил оружие, то его дальнейшую судьбу решает суд, если это нацистский преступник, то это трибунал", - приводит слова Пушилина "Донецкое агентство новостей". На вопрос, кто именно собирается судить украинских военных, Пушилин ответил, что "это вопрос следующего этапа" и что "трибунал должен быть международным". Власти Украины называют этот процесс эвакуацией и настаивают, что, по соглашению сторон, украинские военные должны быть обменяны на российских военнопленных.