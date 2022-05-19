Сидели до утра. Рийгикогу принял дополнительный бюджет, правительство остается(85)
Законопроекты, привязанные к вотуму доверия правительству, в итоге получили одобрение Рийгикогу. Начавшееся в среду заседание парламента продолжалось до раннего утра четверга.
На заседании в понедельник, перед вторым чтением, правительство привязало пакет законопроектов дополнительного бюджета к вопросу доверия правительству. Этим оно взяло на себя исполнение обязанностей комиссии, управляющей законопроектами, и само подготовило законопроекты для окончательного голосования в парламенте.
Оппозиция в лице прежде всего EKRE представила более 700 поправок к дополнительному бюджету и связанным с ним проектам. Однако в ходе обсуждения законопроектов, привязанных к вопросу доверия правительству, голосования по поправкам не проводилось. В случае, если бы связанные с вотумом доверия законопроекты не получили поддержки, правительство ушло бы в отставку.
Дополнительный бюджет должен принести облегчение
В дополнительном бюджете на 2022 год выделено 247,6 млн евро на широкомасштабное укрепление безопасности и обороноспособности Эстонии; 257,3 млн евро выделено на усиление энергетической безопасности и 242,7 млн евро на покрытие первоначальных расходов, связанных с военными беженцами.
«Без дополнительного финансирования, обеспеченного дополнительным бюджетом, Эстония была бы значительно более уязвимой. Этого нельзя было допустить, — прокомментировала министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.— Причиной составления дополнительного бюджета стала идущая в Европе война и необходимость укрепления нашей безопасности в самом широком смысле. Нам нужно как можно быстрее укрепить энергетическую безопасность, повысить кибербезопасность, разработать систему оповещения об опасности, усилить возможности спасательных операций».
Финансовый объем дополнительных бюджетных решений составляет 732 млн евро, к которым добавляются изменения в расходах, автоматически зависящих от налоговых поступлений. Объем дополнительных бюджетных решений по сравнению с проектом, утвержденным правительством, не изменился.
Рийгикогу также внес в дополнительный бюджет изменения, которые связаны с государственным бюджетом на 2022 год без нарушения равновесия: были изменены как доходы, так и финансовые операции в отношении внешних пособий, а также внесены незначительные корректировки в расходы и инвестиции, которые не оказали влияния на общий объем бюджета. В результате изменений, связанных с государственным бюджетом на этот год, объем общих расходов, инвестиций и финансовых операций дополнительного бюджета составляет 878 млн евро.
«Из неотложных решений, касающихся энергетической безопасности, с учетом грядущего сложного осенне-зимнего периода мы сформируем для Эстонии запас газа и обеспечим финансирование для создания LNG-мощностей. Чтобы помочь людям справиться с трудными условиями, прожиточный минимум будет увеличен со 150 евро до 200. Также мы инвестируем в гражданскую защиту и, например, создадим в 16 крупных городах системы оповещения об опасности. Будет выделено финансирование на нужды военных беженцев, временно укрывшихся в Эстонии от войны, в том числе мы направим средства на укрепление системы образования и изучение эстонского языка», — сказала Пентус-Розиманнус.
К решениями, которые приведут к эффекту снижения доходов, относятся снижение для периодических изданий ставки налога с оборота с 9% до 5%, что необходимо в условиях информационной войны, а также снижение акциза на дизельное топливо со специальной маркировкой, важной для сельскохозяйственного сектора, до минимального уровня по ЕС.
Влияние дополнительного бюджета на номинальную бюджетную позицию правительственного сектора составляет в этом году 626 млн евро или 1,9% от ВВП. Выплачиваемая из бюджета поддержка будут сопровождаться ростом как налогов на рабочую силу, так и налогов на потребление.
Государство финансирует меры за счет резерва ликвидности и дополнительных долговых средств. Предусмотренный государственным бюджетом лимит долговых обязательств в связи с дополнительным бюджетом не увеличивается.