Сидели до утра. Рийгикогу принял дополнительный бюджет, правительство остается

На заседании в понедельник, перед вторым чтением, правительство привязало пакет законопроектов дополнительного бюджета к вопросу доверия правительству. Этим оно взяло на себя исполнение обязанностей комиссии, управляющей законопроектами, и само подготовило законопроекты для окончательного голосования в парламенте.



Оппозиция в лице прежде всего EKRE представила более 700 поправок к дополнительному бюджету и связанным с ним проектам. Однако в ходе обсуждения законопроектов, привязанных к вопросу доверия правительству, голосования по поправкам не проводилось. В случае, если бы связанные с вотумом доверия законопроекты не получили поддержки, правительство ушло бы в отставку.



Дополнительный бюджет должен принести облегчение



В дополнительном бюджете на 2022 год выделено 247,6 млн евро на широкомасштабное укрепление безопасности и обороноспособности Эстонии; 257,3 млн евро выделено на усиление энергетической безопасности и 242,7 млн евро на покрытие первоначальных расходов, связанных с военными беженцами.



«Без дополнительного финансирования, обеспеченного дополнительным бюджетом, Эстония была бы значительно более уязвимой. Этого нельзя было допустить, — прокомментировала министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.— Причиной составления дополнительного бюджета стала идущая в Европе война и необходимость укрепления нашей безопасности в самом широком смысле. Нам нужно как можно быстрее укрепить энергетическую безопасность, повысить кибербезопасность, разработать систему оповещения об опасности, усилить возможности спасательных операций».



Финансовый объем дополнительных бюджетных решений составляет 732 млн евро, к которым добавляются изменения в расходах, автоматически зависящих от налоговых поступлений. Объем дополнительных бюджетных решений по сравнению с проектом, утвержденным правительством, не изменился.