Рийгикогу принял дополнительный бюджет, правительство остается

Парламент 54 голосами за и 29 против принял составленный правительством дополнительный бюджет на текущий год, предусмотренные дополнительным бюджетом расходы делятся на три группы: укрепление обороноспособности и внутренней безопасности (247,6 млн евро), повышение энергетической безопасности (257,3 млн евро), и средства, связанные с расходами на военных беженцев из Украины (242,7 млн евро), пишет RusERR.

Правительственная коалиция не распалась

Перед голосованием по дополнительному бюджету и связанными с ним законопроектами Рийгикогу также принял выдвинутый центристами законопроект об изменении детских пособий, который ранее вызвал разногласия в правящей коалиции между Партией реформ и Центристской партией.

Поскольку депутаты от Партии реформ в итоге поддержали эту центристскую инициативу, то и голосование по дополнительному бюджету также прошло успешно для коалиции.

Вместе с дополнительным бюджетом были приняты законопроекты о пятикратном снижении акциза на дизельное топливо с 1 июня до конца года, и снижении НСО для медиаизданий.

Если бы Рийгикогу не принял законопроект, увязанный с вопросом о доверии правительству, спикер Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия) немедленно уведомил бы об этом президента, и правительство бы ушло в отставку.