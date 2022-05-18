У Европы есть рабочий план по отказу от газа и нефти из России

Для ускорения "зеленой" перестройки Еврокомиссия предложила сделать солнечные батареи обязательными для всех офисных и общественных зданий уже с 2025 года, а с 2029 - и для новых жилых домов. Газовые бойлеры будут ускоренно менять на тепловые насосы, а строительство ветряков на суше и в море - одобрять по ускоренной программе.

ЕС теперь собирается удвоить долю возобновляемых источников в энергетике и довести ее до 45% (в довоенном плане было 40%), а также сократить потребление энергоресурсов в целом на 2%, а не на 1,5% в год и уменьшить его к 2030 году на 13%, а не на 9%.

Но главная и намного более затратная часть плана - это рост выработки из возобновляемых источников и экономия энергии.

Частично заменить российские нефть и газ ЕС собирается за счет увеличения закупок в других странах, прежде всего в США и на Ближнем Востоке. На подготовку терминалов, трубопроводов и другой инфраструктуры уйдет 12 млрд евро.

Для этого Еврокомиссия ужесточила цели и сроки европейской программы "зеленой" перестройки экономики RePowerEU, рассчитанной до 2050 года. ЕС собирается ускориться и сократить потребление газа на 30% к 2030 году.

"Путинская война дестабилизировала мировой рынок энергоносителей и показала, насколько мы уязвимы, когда полагаемся на Россию как на поставщика ископаемого топлива. Мы обязаны как можно быстрее снизить зависимость от России. И мы можем это сделать", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя план.

До войны речь шла только о запрете долгосрочных контрактов с " Газпром ом" после 2050 года, но через две недели после российского вторжения Еврокомиссия набросала план полного отказа от нефти и газа из России до 2030 года. Теперь этот план конкретизирован, и срок приближен еще на три года.

Согласно обновленному плану, ЕС собирается потратить дополнительно более 200 млрд евро, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива уже к 2027 году.

Нападение России на Украину заставило Европу ускорить прощание с ископаемым топливом и сосредоточиться на отказе именно от российских нефти и газа. О новых мерах ЕС объявил в среду, а заодно Еврокомиссия обнародовала план действий на случай, если Кремль сам выключит газ.

Расходы в итоге должны окупиться, и не только политически через сокращение зависимости от воинственного восточного соседа, но и финансово. По расчетам Еврокомиссии, 27 стран ЕС к 2030 году будут ежегодно экономить 80 млрд евро на импорте газа, 12 млрд - нефти и почти 2 млрд - угля.

Однако для этого нужно, чтобы все они выполнили рекомендации Еврокомиссии и приняли у себя все нужные решения и законы. Сейчас они едины, как никогда, перед лицом российской агрессии, однако не все предложения Еврокомиссии утверждаются.

Так, Венгрия продолжает блокировать шестой пакет санкций и требует для себя субсидий для компенсации потерь от нефтяного эмбарго. Часть денег объявленного сегодня плана как раз может пойти на то, чтобы оплатить эти расходы и позволить Венгрии обойтись без российских поставок по нефтепроводу "Дружба".

Нефтегазовая война

Новые меры и план не родились бы, не будь энергетической войны России против Евросоюза - ее крупнейшего, ближайшего и самого богатого рынка.

Она началась еще осенью, когда "Газпром" прикрутил кран. Цены на газ в Европе взлетели до невиданных высот, что привело к торможению второй крупнейшей экономики мира и недовольству жителей ЕС. Они столкнулись с рекордной инфляцией и падением уровня жизни, и без того пострадавшего от двухлетней пандемии коронавируса.

Но как только президент России Владимир Путин отправил армию на захват украинских земель, энергетическая война тоже перешла из холодной стадии в горячую.

ЕС ввел санкции, отказался от российского угля, собрался до конца года уменьшить на две трети закупки газа в России и почти согласовал эмбарго на российскую нефть. В ответ Путин распорядился брать плату за газ в рублях, а несогласным Польше и Болгарии "Газпром" перекрыл поставки.

Это борьба не на жизнь, а на смерть.

ЕС импортирует 57,5% всех потребляемых энергоресурсов, и Россия - ключевой поставщик. ЕС покупает в России около 40% всего газа и до 30% нефти и нефтепродуктов.