ВИДЕО Возле ТЦ Арсенал в Копли был замечен ушастый гость

На видео видно, как серый заяц сидит у парковки перед входом в торговый центр Arsenal в Копли и сначала оглядывается по сторонам. После чего, сверкая заячьими пятками, резво улепетывает в неизвестном направлении. Местные жители в комментариях разродились шутками по поводу такого события.

"Что-то он мимо сити алко прошёл, обычно там покупки делает", - написал один комментатор. "кенгуру на арсенале", - отметил другой.