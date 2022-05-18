ВИДЕО Возле ТЦ Арсенал в Копли был замечен ушастый гость
В группе "Kopli" в Facebook было опубликовано видео, на котором перед заднем входом в торговый центр Arsenal сидит ушастый серый гость. В комментариях написали, что он там "частенько пасется".
На видео видно, как серый заяц сидит у парковки перед входом в торговый центр Arsenal в Копли и сначала оглядывается по сторонам. После чего, сверкая заячьими пятками, резво улепетывает в неизвестном направлении. Местные жители в комментариях разродились шутками по поводу такого события.
"Что-то он мимо сити алко прошёл, обычно там покупки делает", - написал один комментатор. "кенгуру на арсенале", - отметил другой.
Местные жители сообщили, что зверек - частый гость в районе. "Постоянный наш житель в этом небольшом лесочке, что за Арсеналом, есть ещё лиса. Часто их вижу из окна нашей квартиры", - написала подписчица Ирина.