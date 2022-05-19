ФОТО | Возле ТЦ "Арсенал" был замечен ушастый гость
В группе "Kopli" в Facebook было опубликовано видео, на котором перед задним входом в торговый центр Arsenal сидит ушастый серый гость. В комментариях написали, что он там "частенько пасется".
На видео видно, как серый заяц сидит у парковки перед входом в торговый центр Arsenal в Копли. Сначала он оглядывается по сторонам. После, сверкая заячьими пятками, резво улепетывает в неизвестном направлении. Местные жители в комментариях разродились шутками по поводу такого события.
"Что-то он мимо Сити Алко прошёл, обычно там покупки делает", - написал один комментатор. "Кенгуру на Арсенале", - отметил другой.
Участники группы также написали, что зверек - частый гость в районе. "Постоянный наш житель. В этом небольшом лесочке, что за Арсеналом, есть ещё лиса. Часто их вижу из окна нашей квартиры", - написала подписчица Ирина.
"Бедные животные, им жить уже негде. кругом одни дома и магазины. Тоска, скоро и леса не будет совсем", - пожалела зверей Наталья.
"Бедный, их вчера двое было. На улице Рукки... Они между дворов по кругу бегали, натыкались на заборы, - поделилась еще одна участница группы. - Муж с собакой пошел гулять, видел уже одного только, метался вдоль забора у ж/д".