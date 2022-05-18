18.05.2022, 17:09
Турция заблокировала переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО(1)
ФОТО: Õhtuleht | Martin Ahven
Власти Турции заблокировали начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщают агентство DPA и газета Financial Times со ссылкой на источники.
По словам собеседников изданий, 18 мая в НАТО планировали обсудить поданные послами Финляндии и Швеции заявки на включение этих стран в число членов альянса. Однако из-за позиции Анкары переговоры не начались. Турецкая сторона дала ясно понять, что сейчас не может одобрить их начало, цитирует ТАСС сообщение DPA.
Заминка ставит под сомнения возможности НАТО одобрить заявки Финляндии и Швеции на первом этапе рассмотрения в течение одной — двух недель, как ранее заявлял генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, отмечает Financial Times.