Турция заблокировала переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

По словам собеседников изданий, 18 мая в НАТО планировали обсудить поданные послами Финляндии и Швеции заявки на включение этих стран в число членов альянса. Однако из-за позиции Анкары переговоры не начались. Турецкая сторона дала ясно понять, что сейчас не может одобрить их начало, цитирует ТАСС сообщение DPA.