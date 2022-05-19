Аннет Контавейт об отстранении россиян: и среди теннисистов много разногласий

"Здоровье могло бы быть лучше, я еще не полностью оправилась от болезни, это займет больше времени, чем я ожидала", — призналась Анетт Контавейт за несколько часов до вылета в Париж, но добавила, что не особо хочет говорить о проблемах со здоровьем. "Я еще физически не готов играть в теннис, сил не хватает. Надеюсь, я выздоровею, и когда соревнования во Франции стартуют, я буду в лучшей форме. На данный момент я не могу тренироваться в полную силу, но у меня есть план тренировок, как помочь своему телу"