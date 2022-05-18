Дополнено: пропавшая в Таллинне 11-летняя Илона найдена, с ней все в порядке(4)
Илона ушла из своего дома в Кесклинне в понедельник утром, когда она должна была пойти в школу. Девочка до школы не дошла, также с этого времени близкие не могли с ней связаться.
Девочка и раньше убегала. Полицейские патрули сейчас проверяют возможные места в районе центра Таллинна, где могла бы быть Илона. Пока есть основания считать, что девочка может передвигаться поблизости от Музумяги.
Рост Илоны - 150 см, она худощавого телосложения. Девочка одета в зеленую куртку, белую кофту с капюшоном, на которой черные надписи, серые спортивные штаны и белые кроссовки.
Полиция просит всех, кто знает о местонахождении Илоны или видел девочку, сообщить об этом, позвонив по номеру 112, 59116916 или написав на э-почту irina.vassiljeva@politsei.ee
Полиция сообщила, что благодаря публикациям в прессе и бдительным жителям, девочка найдена, с ней все в порядке.